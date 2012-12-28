Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом

Ценности мужчине вернули томские полицейские.



42-летний вахтовик из Липецка оставил в автобусе чемодан с 500 тысячами рублей и золотыми украшениями, имущество мужчине вернули транспортные полицейские. О том как это произошло рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.Охрана томского автовокзала обнаружила в прибывшем из Новосибирска автобусе бесхозный чемодан и сообщила о нем в линейный отдел на транспорте.«В ходе обследования находки полицейские обнаружили вещи, 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. Затем они в кратчайшие сроки установили личность и разыскали пассажира. Им оказался 42-летний житель Липецкой области», — рассказала Ирина Волк.Оказалось, что липчанин возвращался домой с вахты, убрал в чемодан заработанные деньги и ювелирные украшения, купленные в подарок родственникам. После проверки полицейские вернули вещи и деньги владельцу.