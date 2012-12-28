Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Ценности мужчине вернули томские полицейские.
Охрана томского автовокзала обнаружила в прибывшем из Новосибирска автобусе бесхозный чемодан и сообщила о нем в линейный отдел на транспорте.
«В ходе обследования находки полицейские обнаружили вещи, 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. Затем они в кратчайшие сроки установили личность и разыскали пассажира. Им оказался 42-летний житель Липецкой области», — рассказала Ирина Волк.
Оказалось, что липчанин возвращался домой с вахты, убрал в чемодан заработанные деньги и ювелирные украшения, купленные в подарок родственникам. После проверки полицейские вернули вещи и деньги владельцу.
