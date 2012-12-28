Все новости
Липецкого бизнесмена обвинили в стрельбе в сотрудника полиции
Происшествия
«Танк» догнал «КамАЗ»: пострадал водитель легкового автомобиля
Происшествия
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
«Перспективу» капитально отремонтируют
Общество
Из-за аварии на электросетях в домах липчан могут возникнуть проблемы с холодной водой
Общество
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
В Ельце от отравления угарным газом едва не погибла семья с двумя детьми
Происшествия
В Ельце вынесен приговор молодому человеку, присвоившему деньги участника СВО
Происшествия
Вторую половину моста на Плехановском спуске залили бетоном
Общество
Персиковая косточка чуть не убила 86-летнюю липчанку
Здоровье
Липчанка увидела в супермаркете сумку и решила ее присвоить
Происшествия
Четыре БПЛА уничтожены силами ПВО над Липецкой областью
Происшествия
47-летняя инвестор лишилась денег сама и вогнала в огромные долги подругу
Происшествия
Житель Добринского района оштрафован за спаивание подростков
Происшествия
Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом
Общество
Часть улицы Горького перекроют со 2 по 4 декабря
Общество
Липецкая вечЁрка: спасенная семья, ДТП с «Танком» и стрельба в полицейского
Общество
Выходные в Липецке: День матери, музыканты легендарных рок-групп и липчане на федеральном ТВ
Общество
В Тракторном и на Новолипке отключат холодную воду
Общество
Общество
799
сегодня, 12:18
3

Вахтовик из Липецкой области забыл в автобусе чемодан с полумиллионом рублей и золотом

Ценности мужчине вернули томские полицейские.

42-летний вахтовик из Липецка оставил в автобусе чемодан с 500 тысячами рублей и золотыми украшениями, имущество мужчине вернули транспортные полицейские. О том как это произошло рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Охрана томского автовокзала обнаружила в прибывшем из Новосибирска автобусе бесхозный чемодан и сообщила о нем в линейный отдел на транспорте. 

«В ходе обследования находки полицейские обнаружили вещи, 500 тысяч рублей и ювелирные украшения. Затем они в кратчайшие сроки установили личность и разыскали пассажира. Им оказался 42-летний житель Липецкой области», — рассказала Ирина Волк.

Оказалось, что липчанин возвращался домой с вахты, убрал в чемодан заработанные деньги и ювелирные украшения, купленные в подарок родственникам. После проверки полицейские вернули вещи и деньги владельцу. 

Комментарии (3)

Павел
36 минут назад
Лет 10–15 назад в «Карусели» на Катукова, 14 предприниматель забыл сумку с 3 миллионами рублей. Деньги нашла уборщица и бросила клич. Мужчина пришел, забрал деньги, не купив даже шоколадки.
Тебе
27 минут назад
то что.
Александр Н.
55 минут назад
Вот за это спасибо,есть ещё бескорыстные люди,представляю что пережил мужчина.
