сегодня, 14:25
На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков
Самые популярные имена — София и Михаил.
Самым популярным женским именем стало София — с начала года в Липецкой области так назвали 133 девочки. Также родились 132 Евы, 128 Варвар, 127 Анн и 112 Марий.
Самой популярное мужское имя — Михаил: так с начала года назвали 213 мальчиков. 162 новорожденных получили имя Александр, 159 — Матвей, 141 — Иван, 138 – Артём.
Редкими женскими именами стали Аника, Рада, Сумайя, Алима, Юнона. Редкие мужские имена: Авик, Арно, Карим, Арман, Мустафохон.
