На каждые 100 девочек в Липецкой области рождаются 108 мальчиков

Самые популярные имена — София и Михаил.

За 11 месяцев в Липецкой области родилось 6 485 детей: 3 370 мальчиков (это 52% от всех новорождённых) и 3 115 девочек (48%). На каждые 100 девочек в регионе рождается примерно 108 мальчиков. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Липецкой области.Самым популярным женским именем стало София — с начала года в Липецкой области так назвали 133 девочки. Также родились 132 Евы, 128 Варвар, 127 Анн и 112 Марий.Самой популярное мужское имя — Михаил: так с начала года назвали 213 мальчиков. 162 новорожденных получили имя Александр, 159 — Матвей, 141 — Иван, 138 – Артём.Редкими женскими именами стали Аника, Рада, Сумайя, Алима, Юнона. Редкие мужские имена: Авик, Арно, Карим, Арман, Мустафохон.