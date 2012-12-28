Общество
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сегодня, 08:12
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За неделю в Липецкой области подешевели яйца и помидоры, подорожали капуста и сахар
Помидоры оказались лидером среди подешевевших за неделю продуктов – они потеряли в цене 10,91%. Заметнее всего подорожала за неделю капуста – на 3,99%. Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 23 по 29 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.
Подешевели за неделю куры охлажденные и мороженые (-1,98%), сметана (-0,26%), яйца (-3,18%), мука (-0,62%), пшено (-0,17%), картофель (-0,75%), лук (-2,61%), свекла (-4,75%), морковь (-6,86%), огурцы (-3,69%), помидоры (-10,91%).
Недельная инфляция не затронула такие продукты как баранина, пастеризованное молоко, чай, сыр, водка.
Из товаров повседневного спроса за неделю с 23 по 29 июля подорожали школьные спортивные костюмы (+0,7%), мужские носки (+3,02%), шампунь (+0,72%), зубная щетка (+1,58%), туалетная бумага (+0,56%). Стали дешевле мужские футболки (-1,42%), мыло хозяйственное (-0,69%) и туалетное (-0,19%), женские прокладки (-0,58%), подгузники (-1,22%), сухие корма для животных (-1,13%).
Не изменились за неделю цены на джинсы для школьников, детские футболки, пеленки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, зубную пасту, спички, сигареты с фильтром.
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