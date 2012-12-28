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сегодня, 08:12
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За неделю в Липецкой области подешевели яйца и помидоры, подорожали капуста и сахар

Помидоры оказались лидером среди подешевевших за неделю продуктов – они потеряли в цене 10,91%. Заметнее всего подорожала за неделю капуста – на 3,99%. Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 23 по 29 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Капуста, как и неделей ранее, осталась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов – она прибавила в цене 3,99% (за предыдущую неделю цена на капусту выросла на 6,96%). Среди овощей увеличились также цены на яблоки (+1,36%). Стали дороже цены за неделю на мороженую рыбу (+1,35%), маргарин (+1,55%), сахар (+2,05%), соль (+1,69%), вермишель и макаронные изделия в целом – на 3,39% и 2,92% соответственно. Менее одного процента увеличились цены на говядину и свинину, подсолнечное и сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, рис, гречку.

Подешевели за неделю куры охлажденные и мороженые (-1,98%), сметана (-0,26%), яйца (-3,18%), мука (-0,62%), пшено (-0,17%), картофель (-0,75%), лук (-2,61%), свекла (-4,75%), морковь (-6,86%), огурцы (-3,69%), помидоры (-10,91%).

Недельная инфляция не затронула такие продукты как баранина, пастеризованное молоко, чай, сыр, водка.

Из товаров повседневного спроса за неделю с 23 по 29 июля подорожали школьные спортивные костюмы (+0,7%), мужские носки (+3,02%), шампунь (+0,72%), зубная щетка (+1,58%), туалетная бумага (+0,56%). Стали дешевле мужские футболки (-1,42%), мыло хозяйственное (-0,69%) и туалетное (-0,19%), женские прокладки (-0,58%), подгузники (-1,22%), сухие корма для животных (-1,13%).

Не изменились за неделю цены на джинсы для школьников, детские футболки, пеленки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, зубную пасту, спички, сигареты с фильтром.
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Комментарии (5)

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Павел
11 минут назад
Немного оффтопа: какая раритетная фотка к публикации! Ещё 351 маршрут на линии! И проезд 12 рублей (наклейка на двери видна). Когда это было-то!
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Не так?
16 минут назад
У кого маленькие пенсии и зарплаты также как в 90 е. Не поесть, не лечиться, ничего не приобрести из бытовой техники, из долгов не вылезти.Краны и розетки не в состоянии привести в порядок. А маленькие пенсии даже есть у тех, кто работал долго и добросовестно.
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Правде
44 минуты назад
Хуже чем в 90х уже не будет.
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Правда
сегодня, 08:50
Будет ещё хуже.
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Юрий.
сегодня, 08:24
Ничего хорошего.
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