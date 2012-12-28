За неделю в Липецкой области подешевели яйца и помидоры, подорожали капуста и сахар

Помидоры оказались лидером среди подешевевших за неделю продуктов – они потеряли в цене 10,91%. Заметнее всего подорожала за неделю капуста – на 3,99%. Липецкстат представил новые данные оценки индекса потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 23 по 29 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.

Капуста, как и неделей ранее, осталась лидером среди подорожавших за прошлую неделю продуктов – она прибавила в цене 3,99% (за предыдущую неделю цена на капусту выросла на 6,96%). Среди овощей увеличились также цены на яблоки (+1,36%). Стали дороже цены за неделю на мороженую рыбу (+1,35%), маргарин (+1,55%), сахар (+2,05%), соль (+1,69%), вермишель и макаронные изделия в целом – на 3,39% и 2,92% соответственно. Менее одного процента увеличились цены на говядину и свинину, подсолнечное и сливочное масло, творог, сухие молочные смеси для детского питания, печенье, ржаной, ржано-пшеничный и пшеничный хлеб, рис, гречку.Подешевели за неделю куры охлажденные и мороженые (-1,98%), сметана (-0,26%), яйца (-3,18%), мука (-0,62%), пшено (-0,17%), картофель (-0,75%), лук (-2,61%), свекла (-4,75%), морковь (-6,86%), огурцы (-3,69%), помидоры (-10,91%).Недельная инфляция не затронула такие продукты как баранина, пастеризованное молоко, чай, сыр, водка.Из товаров повседневного спроса за неделю с 23 по 29 июля подорожали школьные спортивные костюмы (+0,7%), мужские носки (+3,02%), шампунь (+0,72%), зубная щетка (+1,58%), туалетная бумага (+0,56%). Стали дешевле мужские футболки (-1,42%), мыло хозяйственное (-0,69%) и туалетное (-0,19%), женские прокладки (-0,58%), подгузники (-1,22%), сухие корма для животных (-1,13%).Не изменились за неделю цены на джинсы для школьников, детские футболки, пеленки, детские и взрослые кроссовки, стиральный порошок, зубную пасту, спички, сигареты с фильтром.