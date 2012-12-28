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Происшествия
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16 минут назад
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Тракторист получил три года колонии-поселения за гибель водителя легковушки
Встречная полоса движения была полностью перекрыта сеялкой шириной 7,3 метра, не имеющей какого-либо освещения, опознавательных знаков и светоотражающей маркировки.
Речь идёт о ДТП, которое произошло 24 апреля этого года около 20:17 на дороге Веселая – примыкание к автодороге Долгоруково – Войсковая Казинка в Долгоруковском районе. Там автомобиль «Лифан» под управлением 69-летнего водителя столкнулся с трактором. Водитель «Лифана» погиб на месте.
«Суд установил вину тракториста в том, что он, не имея открытую категорию «Д» по удостоверению тракториста-машиниста, необходимую на право управления трактором, не учитывая дорожные условия, в темное время суток, не имея специального разрешения, необходимого для движения по автомобильным дорогам общего пользования крупногабаритной сельскохозяйственной техники с прицепным оборудованием, создал препятствие, которое выразилось в перекрытии встречной полосы движения сеялкой, имеющей ширину 7,3 метра, значительно превышающую ширину полосы движения проезжей части, составляющей 3,05 метра, не имеющей какого-либо освещения, опознавательных знаков и светоотражающей маркировки, допустил столкновение с двигавшимся во встречном направлении на своей полосе движения автомобилем «Лифан», – рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
Добавим, что при аналогичных обстоятельствах в ДТП с участием сельхозтехники в Данковском районе Липецкой 15 июля 2013 года погибли три человека, 16 сентября 2017 года — два человека.
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