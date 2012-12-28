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сегодня, 10:35
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65-летнего ельчанина обманули на 250 тысяч рублей сотрудники «Госуслуг» и «банка»

Мужчина продиктовал звонившим коды из SMS-сообщений.

30 июля в Ельце в полицию обратился 65-летний мужчина, который перевел на «безопасный» счет 250 000 рублей.

Как сообщает Штаб ОМВД по Ельцу, мужчине на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником госуслуг и сообщила, что ему в смс-сообщении пришел код, который необходим для обновления информации в личном кабинете госуслуг.

Ельчанин продиктовал ей этот код. После чего ему сразу перезвонила другая женщина и пояснила, что к его личным данным получили доступ третьи лица. Затем заявителю позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и сообщил, что мошенники от его имени подали заявки на оформление трех кредитов, и чтобы не потерять деньги, необходимо самому взять кредит и перевести денежные средства на «безопасный» счет. Поверив неизвестному, пенсионер сам взял кредит на 250 000 рублей и перевел все деньги на указанный ему номер счета.

СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
мошенничество
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
6 минут назад
Видимо людям не хватает общения, коли они отвечают на незнакомые телефонные номера.
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Позитив
37 минут назад
Где логика???? Чтоб на тебя не оформили кредит, оформи сам и отдай деньги!!!!!
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Вот-вот,
25 минут назад
тоже никак не могу понять этого!
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Житель
43 минуты назад
Это мошенники !
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Гость
сегодня, 11:10
А давая кредит в банке не поинтересовались на какие нужды и темболее пенсионер?
Ответить
Адвокат Черный
сегодня, 11:07
Как пишут грамотные доктора в диапазоне - "психических заболеваний нет. Просто ДУРАК!
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Animal Planet.
сегодня, 11:00
Не умный какой то.
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zzloyzz
сегодня, 10:58
Доверие невинных - самый полезный инструмент лжеца. (С) Стивен Кинг
Ответить
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