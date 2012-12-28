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Происшествия
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сегодня, 10:35
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65-летнего ельчанина обманули на 250 тысяч рублей сотрудники «Госуслуг» и «банка»
Мужчина продиктовал звонившим коды из SMS-сообщений.
Как сообщает Штаб ОМВД по Ельцу, мужчине на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудником госуслуг и сообщила, что ему в смс-сообщении пришел код, который необходим для обновления информации в личном кабинете госуслуг.
Ельчанин продиктовал ей этот код. После чего ему сразу перезвонила другая женщина и пояснила, что к его личным данным получили доступ третьи лица. Затем заявителю позвонил мужчина, представившийся сотрудником банка и сообщил, что мошенники от его имени подали заявки на оформление трех кредитов, и чтобы не потерять деньги, необходимо самому взять кредит и перевести денежные средства на «безопасный» счет. Поверив неизвестному, пенсионер сам взял кредит на 250 000 рублей и перевел все деньги на указанный ему номер счета.
СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
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