Сегодня в Липецке: картины Ренана, лекция на запретную тему, треть липчан являются опасными коллегами

С чего для липчан начнётся август?

Сегодня станет чуть теплее, температура поднимется до комфортных 24-26 градусов. День пройдёт без осадков.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 15 мкр., 16, 22, 23, 24, 25, 35, 36, 35а, 35б, 37, 37а, 39; Водопьянова, 70; Депутатской, 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 56, 57, 61, 61а, 61в, 63, 65, 78, 80, 81, 83; Звёздной, 13, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1 ,15/216, 16/2, 17; Индустриальной, 1, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 19, 21, 21а, 23, 25, 35, 42, 53; Киевской, 1, 34, 36, 41; Космонавтов, 47/5, 49/4, 49/5, 47/6, 51; Котовского, 14; Механизаторов, 3в, 9,ст.9, 10, 10а,10ст2, 11, 13, 13а, 13в, 14, 15, 16, ст16, 17б, 17,17в, 18ст1, 19, 19а, 19б, 19вл2, 19вл1, 20; на проспекте Победы, 23, 47а, 51а, 51/2, 51/3, 51, 55, 57, 61; в переулке Вишнёвом, 1а.









С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтными работами обесточат улицы Волгоградску. Гришина, Ильича, Ленинградскую.









Если утром не выехать заранее, то вполне можно опоздать на работу из-за заторов. Тоже самое произойдёт, если не пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями, которые могут подсказать, где пробки меньше, и помогут выбрать оптимальный маршрут.









Выставка Ренана



В первый день августа Липецкий краеведческий музей (ул. Ленина, 25) порадует новой выставкой. Торжественное открытие состоится в 16:00.





На выставке «Жизнь – это творчество. Ренан Вико» (0+) представлены 16 живописных произведений заслуженного работника культуры Узбекистана, в последние годы жившего и работавшего в Липецкой области.



Ренан Вико (1929-2022 гг.) жил в нашем городе с 1999 года, его работы находятся в фондах Третьяковки, Государственного русского музея, в частных собраниях США, Великобритании, Италии, Германии, Японии, Шри-Ланки.













На выставке будут представлены живописные портреты и пейзажи из собрания Липецкого областного краеведческого музея, музея НЛМК, а также из частной коллекции Альбины Лепёхиной.





В культурном пространстве «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28) сегодня затронут щекотливые темы.











Интерьер "Библиотеки", фото vk.com/vbiblioteku



Ди-джеи, музыканты и артисты продолжают колесить по Липецку с проектом «Всей семьёй во двор» (0+). Сегодня весёлая и спортивная компания зарулит на улицу Московскую, 9 и прямо под окнами у жильцов устроит весёлых праздник для них и ближайших соседей. Ждите в 17:00.















Документальное кино



Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 зовёт на кинопоказ. Смотреть будут документалку «Естественная история». Австрия, 2014. Режиссёр Джеймса Беннинг (18+).













Кадр из фильма







Фильм представляет собой путешествие по лабиринтам Музея естественной истории в Вене. Сразу после сеанса состоится мастер класс по изготовлению коллажей на основе творчества Беннинга.





Первая помощь. Последняя помощь





23% липчан хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: правда, зачастую это было ещё в школе на уроках ОБЖ. Еще 42% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете.















А вот трое из 10 липчан не знают, как оказать первую медицинскую помощь. По сути, они являются опасными коллегами, ведь случись с вами что, то спасти точно не смогут.







И вновь о кино, ведь в четверг репертуары в кинотеатрах обновляются. Знакомим вас с самыми любопытными новинками, которые выходят прямо сегодня.





«Тополиный пух». Россия, 2024. Комедия. Режиссёр Артём Лемперт (16+)









В это же время закрутят вентили в частном секторе на улицах Верхней, Володарского, Воровского, Даргомыжского, Депутатской, Дубинина, Киевской, Кирова, Комсомольской, Котовского, Крымской, Пригородной, Чкалова, Школьной, Шмидта, в переулках Верещагина, Вишнёвом, Фруктовом.В промежутке с 8:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учёта на срок до 3-х часов отключат электричество на улицах Бабушкина, Бардина, Богатырской, Д.Бедного, Октябрьской, Первомайской, Скороходова, Фрунзе, на площадях Заводской и Коммунальной, в переулках Войнич и Ермака.Выставка продлится до 1 сентября. Время работы со среды по воскресенье с 10:00 до 19:00.В 19:01 педагог и лектор общества «Знание» Ольга Митрошина поможет разобраться в вопросах полового воспитания подростков. В частности, она расскажет, как и когда лучше поднимать щекотливые вопросы в беседах с детьми, говорить, не краснея и отвечать на неудобные вопросы. В конце концов, таких тем в разговорах с детьми всё равно не избежать, поэтому лучше быть готовым к беседе.Одинокий неудачник Саша работает охранником. Жизнь его «не состоялась», мечты не сбылись, семьи не получилось. И конечно же, в самый ответственный и неподходящий момент, Саша влюбляется в девушку, у него вновь просыпается вкус к жизни и героям придётся пережить опасное приключение, спасти друг друга и начать видеть вокруг не только плохое.Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев.США, 2023. Триллер. Режиссёр Дэн БраунНесколько человек становятся свидетелями джекпота в $156 миллионов долларов. Случайные посетители, полиция, преступники - все желают заполучить лотерейный билет с огромным выигрышем. Эта судная ночь выпустит на волю все людские пороки.: Ангус Клауд, Джессика Гарза, Стерлинг Бомон.Великобритания, 2024. Боевик. Режиссёр Нил МаршалКогда-то ее звали просто Скарлетт, а теперь она известна как Герцогиня. Женщина, которая смогла перевернуть не только криминальный мир, но и подмять под себя весь бизнес контрабанды алмазов. Оставив за собой кровавый след, она нажила себе немало врагов. Теперь ей предстоит еще больше замарать руки, чтобы остаться на вершине этого жестокого, темного мира.Шон Пертуи, Шарлотта Кирк, Колм Мини.