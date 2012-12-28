Мать погибшего под колесами мусоровоза ребенка взыскала с мэрии Липецка три миллиона рублей
Сегодня в Липецке: в обед липчан будут учить рисовать еду, тянет ли наш город на культурную столицу?
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: в обед липчан будут учить рисовать еду, тянет ли наш город на культурную столицу?
Раскрываем вам культурный код последнего дня июля.
Июль был огненным, но конец месяца выдался прохладным. Сегодня столбик термометра поднимется всего до 22-24 градусов. Днём возможны небольшие дожди.
Отключения воды
С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в доме на улице Циолковского, 22, а также в частном секторе на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.
Отключение света
С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом сетей обесточат улицы 15-й микрорайон и Гришина.
В промежутке с 8:00 до 18:00 для установки прибором учёта отрубят электроэнергию на срок до 3-х часов потребителям на улицах Бабушкина, Бардина, Богатырской, Валентины Терешковой Водной, Гагарина, Д. Бедного, Интернациональной, К. Булавина, Космонавтов, Кочеткова, Курчатова, Ленина, Московской, Пролатарской, Семенова-Тян-Шанского, Титова, Третьякова, на площади Заводской, на проездах Пеперечного, Товарного, Универсального, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Тёплом.
Пробки
Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.
Жара спала, вновь стало приятно ходить по липецким улицам. В 14:00 состоится экскурсия «Центр Липецка. Взгляд из библиотеки», организованная сотрудниками Липецкой областной универсальной библиотеки.
«Яркий перекус» (12+)
Мастер-класс с таким названием пройдёт в самой ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) в 14:00. Нет, готовить еду не будут, приносить с собой продукты не нужно.. ведь перекус можно.. нарисовать, как на картине ниже.
Автор натюрморта Нарина Казарова научит желающих работать тушью, гуашью и пастелью. В итоге родится яркая летняя интерьерная картина, которая станет отличным украшением вашего дома.
Киновечер
Галерея современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) приглашает в 18:00 на просмотр фильма Русский ковчег». Россия, Германия, Финляндия, 2002. Историческое фэнтези. Режиссёр Александр Сокуров (18+).
Наш современник, неожиданно оказывается в Эрмитаже начала 1700 годов, не имея ни малейшего представления о том, как он туда попал. Осматривая залы, он встречает иностранца, в котором угадывает черты известного французского дипломата и путешественника XIX века. Эти двое путешествуют по времени сквозь 300 лет русской истории, произведения искусства и памятники культуры возвращают их во времена Российской империи. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,2.
В ролях Сергей Дрейден, Леонид Мозговой, Максим Сергеев, Наталья Никуленко
Самая страшная книга
С любителями кино сегодня всё понятно, а как быть любителям литературы?
Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает на заседание книжного клуба. По техническим причинам вчера не состоялось обсуждение романа Марка Данилевского «Дом листьев», его перенесли сегодня на 17:30.
Иллюстрация к книге
Роман, опубликованный в марте 2000 года, называют самым страшным чтивом, которое будоражит умы людей в XXI веке. Фотожурналист Уилл Нэвидсон, в лучших традициях романов-ужасов, с семьей переезжает в старый дом в штате Вирджиния. Он расставляет в доме камеры, его цель — снять документальный фильм о своих детях. А в кадр начинает попадать настоящая чертовщина…
Во дворе
По Липецку продолжает катиться волна веселых мероприятий «Всей семьёй во двор» (0+). Если не смотреть кино, ни читать вы сегодня не хотите, то народные гулянья по месту жительства – как раз для вас.
В 17:00 они начнутся во дворе дома на улице 8 марта, 17/2.
Липецк – культурная столица?
Во всероссийском конкурсе «Культурная столица года» липчане могут проголосовать за свой регион.
Конкурс проводится, чтобы поддержать культурные развитие регионов, показать их самобытность, туристический и экономический потенциал. Голосование проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на Госуслугах.
Отдать свой голос можно здесь.
Технологии наступают: липецкие работодатели всё чаще проводят собеседования по Интернету
Уже половина работодателей заявили социологам SuperJob, что on-line собеседования – это нормальная практика. 10% собеседуют через Интернет соискателей любых позиций, еще 39% действуют выборочно.
Среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 73%.
52% опрошенных бизнеменов и рекрётёров для этих целей используют приложение Zoom. На 2- месте — мессенджер WhatsApp - 31%), на 3-м — Яндекс.Телемост -26%. Также нередко используют Skype, MS Teams и Google Meet.
Дорогие липчане! Прочитав нашу рубрику, вы можете спросить: а что дальше? А дальше – ещё один месяц лета. И масса всяких событий. За которыми просто необходимо следить на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
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