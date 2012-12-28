Сегодня в Липецке: в обед липчан будут учить рисовать еду, тянет ли наш город на культурную столицу?

Раскрываем вам культурный код последнего дня июля.

Июль был огненным, но конец месяца выдался прохладным. Сегодня столбик термометра поднимется всего до 22-24 градусов. Днём возможны небольшие дожди.









С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в доме на улице Циолковского, 22, а также в частном секторе на улицах Вольной, Лучистой, Новой, Новотепличной, Пришвина, Просторной, Раздольной, Совхозной, Ягодной, Ясной.











С 8:00 до 18:00 в связи с ремонтом сетей обесточат улицы 15-й микрорайон и Гришина.









Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.











Жара спала, вновь стало приятно ходить по липецким улицам. В 14:00 состоится экскурсия «Центр Липецка. Взгляд из библиотеки», организованная сотрудниками Липецкой областной универсальной библиотеки.









Мастер-класс с таким названием пройдёт в самой ЛОУНБ (ул. Кузнечная, 2) в 14:00. Нет, готовить еду не будут, приносить с собой продукты не нужно.. ведь перекус можно.. нарисовать, как на картине ниже.









В ролях Сергей Дрейден, Леонид Мозговой, Максим Сергеев, Наталья Никуленко





Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает на заседание книжного клуба. По техническим причинам вчера не состоялось обсуждение романа Марка Данилевского «Дом листьев», его перенесли сегодня на 17:30.













Иллюстрация к книге



По Липецку продолжает катиться волна веселых мероприятий «Всей семьёй во двор» (0+). Если не смотреть кино, ни читать вы сегодня не хотите, то народные гулянья по месту жительства – как раз для вас.









Конкурс проводится, чтобы поддержать культурные развитие регионов, показать их самобытность, туристический и экономический потенциал. Голосование проходит по двум направлениям: народное голосование и экспертная оценка. В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на Госуслугах.









Среди малых предприятий и организаций удаленные интервью проводят 42%, то среди компаний крупного бизнеса — 73%.







