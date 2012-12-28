За три дня задержали 45 пьяных водителей

Трое повторно сели нетрезвыми за руль.

За три дня — с 26 по 28 июля липецкие автоинспекторы задержали на дорогах области 45 нетрезвых за рулем или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Трое водителей совершили такое правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ночь с пятницы на субботу на улице Студёновской в Липецке внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Вольво». За рулем оказался мужчина с явными признаками опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования на месте – прибор показал 0,96 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. В результате автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителю грозит штраф и лишение прав.С начала года в Липецкой области зарегистрировано 52 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, в которых 7 человек погибли и 73 получили различные травмы.Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений таким водителям будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения.За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность: предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работы на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.