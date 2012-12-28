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вчера, 17:21
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За три дня задержали 45 пьяных водителей

Трое повторно сели нетрезвыми за руль.

За три дня — с 26 по 28 июля липецкие автоинспекторы задержали на дорогах области 45 нетрезвых за рулем или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Трое водителей совершили такое правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, в ночь с пятницы на субботу на улице Студёновской в Липецке внимание автоинспекторов привлек автомобиль «Вольво». За рулем оказался мужчина с явными признаками опьянения. Это подтвердили и результаты освидетельствования на месте – прибор показал 0,96 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при допустимой норме 0,16 мг/л. В результате автомобиль отправили на штрафстоянку, а водителю грозит штраф и лишение прав.

С начала года в Липецкой области зарегистрировано 52 ДТП, совершенных по вине нетрезвых водителей, в которых 7 человек погибли и 73 получили различные травмы.

Напомним, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А возврат водительских удостоверений таким водителям будет осуществляться только после проверки знания ими правил дорожного движения.

За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность: предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работы на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (14)

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Кот
вчера, 20:49
Ох и страшен народ в гневе праведном! Целых 52 ДТП по вине нетрезвых. Поймите правильно, я алкашей не оправдываю, я за объективность. А сколько за этот период было всего ДТП?! В том числе по причине "купленных" ВУ, по причине некачественного обучения, по причине того, что называется "дорогами" по причине перекрытия всего города раскопками?!
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Очевидец
вчера, 20:23
Сегодня ровно месяц, как пьяный водитель, ещё и из органов, сбил женщину на смерть на пешеходном переходе. И тишина. Где мы живём? И кто находится у нас у власти?
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включи
вчера, 20:32
ящик или погугли.
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Ваш тренер
вчера, 20:20
Только конфискация автомобилей, остановит пьянство за рулём..
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Старик ,
вчера, 20:12
массовое пьянство за рулем говорит ,что за пьянство за рулем надо сажать !
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Адвокат Черный
вчера, 20:18
Совершенно с Вами согласен! Полностью поддерживаю Вашу позицию по данному вопросу. Только...не сажать. А привлекать к уголовной ответственности. Это две большие (!!!) разницы...
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Эхо
вчера, 19:57
Все посты ДПС почему то пусты, поэтому и рассекают многие под стаканом...
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Гостья
вчера, 18:53
Таким адвокатам, которые отмазывают алкашей, которые потом людей гробят, пьяные, самим нужно срок давать.
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Адвокат Черный
вчера, 17:55
Только вчера участвовал в рассмотрении в суде одного такого уголовного дела. Приговор - всего 90 тысяч рублей штрафа. Всего...Надо просто хорошо делать свою работу!
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Смотрящий
вчера, 20:08
Да какой ты молодец! Под каждой статьёй рисуешься.
Ответить
Адвокат Черный
вчера, 20:17
Да какой ты молодец! Под каждой статьёй рисуешься. Спасибо за признание моей скромной персоны!
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Смотрящий
вчера, 20:26
Спасибо за признание моей скромной персоны! Не захлебнись тока в самовосторгах от самого себя)))))))))
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Сколько
вчера, 17:29
ДТП зарегистрировано за это же период по вине трезвых водителей?
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Адвокат Черный
вчера, 20:19
Думаю, достаточно. Намного больше, чем пьяных...
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