На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за ремонтных работ на сетях 30 июля с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители двух улиц, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома и здания №№ 6/4, 8/1, 8/2, 8/3 по улице Циолковского, №№ ст.25, 57, 116, 116а, 116б, 116/2, 116/3, 162, 164, 164/1, 164 ст.1, 164а, 164б, 164б лит.Ж, 164в, 164г. по улице Тельмана.Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.