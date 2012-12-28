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Общество
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вчера, 18:47
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На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за ремонтных работ на сетях 30 июля с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся потребители двух улиц, предупредили в «РВК-Липецк».
Воду подвезут по заявкам. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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