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вчера, 14:07
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В Ельце ремонтируют школу мечты

В школе № 8 делают дизайнерский ремонт.

В школе № 8 делают ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Интересно, что дизайном помещений занимались в том числе студенты-архитекторы Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Они активно включились в федеральный проект «Школа мечты». Студенты придумали оформление рекреаций, шахматную гостиную и дизайн музея казачества.

Эту школу построили в 1965 году и ни разу капитально не ремонтировали. На фасаде можно видеть плакаты советских времен.



В классах была старая мебель, в некоторых даже обои.

Теперь школа обновится полностью, только стены останутся прежние. Здесь появятся современные кабинеты робототехники, технологии, хореографии, шахматная гостиная и музей казачества.







Наконец-то разделили актовый зал и столовую (раньше это было одно помещение).





— Здесь не было ничего того, что должно быть в современной школе. Мы этого ремонта очень ждали! — говорит директор школы Елена Краюшкина, — Ремонт начался в середине февраля 2024 года. Подрядчик уверяет, что к 1 сентября мы сможем начать здесь уроки.

Уже на следующей неделе планируется начать отмывать третий этаж после строителей.

В школе заменили полы, отопление, водоснабжение, канализацию, кровлю. Сейчас рабочие ремонтируют фасад.





Так выглядит спортзал сейчас.



А так он будет выглядеть в сентябре.



Оборудование для классов уже закупили. На него потратили 34 миллиона рублей. А на ремонт — 182 миллиона рублей. Это деньги федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Это далеко не единственная школа, которую ремонтируют в Липецкой области. По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» в порядок привели четыре школы: лицей № 5 в Ельце, школу в селе Становое, школы № 54 и № 63 в Липецке.

В этом году ремонт «под ключ» будет сделан в трех школах Липецка, в одной елецкой и одной задонской школах, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления.

С 2021 года за счет средств областного бюджета отремонтировано 118 школ. За пять лет в регионе построили 7 школ.

Современным оборудованием, интерактивными комплексами оснастили более 250 объектов образования. В последние годы растет сеть профильных классов. Приоритет отдается медицинским и педагогическим классам, открываются профильные классы IT-направленности, информационно-технологического, аграрного, инженерного профилей.

Открыты 139 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах. В этом году к ним добавятся еще 27 таких центров. Появились шесть детских техпарков «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб». Во всех районах и округах созданы площадки «IT-bit», в которых учатся более 1200 школьников. В этом году планируется открытие IT-куба в Лебедянском педагогическом колледже, «Кванториумы» появятся в липецкой и елецкой школах.

Благодаря современной инфраструктуре и качественному образованию школьники Липецкой области все чаще становятся победителями и призерами Всероссийских и международных конкурсов.
школа
ремонт
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Комментарии (6)

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МАЛИНА ШИП
вчера, 20:11
Поздравляю детей и их родителей с такой прекрасной школой! Яркой мечты Вам, ребята! Достижения поставленных целей! Учитесь хорошо. Будьте достойными учениками.
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В становлянском районе
вчера, 18:43
Проверьте завучей ????
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Позитив
вчера, 14:41
Хочется поздравить Елецких деток, с обновленной школой!!!
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Сселки
вчера, 14:24
Тем временем 35 школа рушится..... Все гармонично.
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Позитив
вчера, 14:42
И на Вашей улице случится праздник, обязательно верьте!!! И остановки новые поставят, и бурьян покосят, и школу отремонтируют.....
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Сселки
вчера, 15:01
И на Вашей улице случится праздник, обязательно верьте!!! И остановки новые поставят, и бурьян покосят, и школу отремонтируют..... Наврятли..... Руководство города не знают, что наш район существует
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