В Ельце ремонтируют школу мечты

В школе № 8 делают дизайнерский ремонт.

В школе № 8 делают ремонт по программе «Модернизация школьных систем образования». Интересно, что дизайном помещений занимались в том числе студенты-архитекторы Липецкого колледжа строительства, архитектуры и отраслевых технологий. Они активно включились в федеральный проект «Школа мечты». Студенты придумали оформление рекреаций, шахматную гостиную и дизайн музея казачества.Эту школу построили в 1965 году и ни разу капитально не ремонтировали. На фасаде можно видеть плакаты советских времен.В классах была старая мебель, в некоторых даже обои.Теперь школа обновится полностью, только стены останутся прежние. Здесь появятся современные кабинеты робототехники, технологии, хореографии, шахматная гостиная и музей казачества.Наконец-то разделили актовый зал и столовую (раньше это было одно помещение).— Здесь не было ничего того, что должно быть в современной школе. Мы этого ремонта очень ждали! — говорит директор школы Елена Краюшкина, — Ремонт начался в середине февраля 2024 года. Подрядчик уверяет, что к 1 сентября мы сможем начать здесь уроки.Уже на следующей неделе планируется начать отмывать третий этаж после строителей.В школе заменили полы, отопление, водоснабжение, канализацию, кровлю. Сейчас рабочие ремонтируют фасад.Так выглядит спортзал сейчас.А так он будет выглядеть в сентябре.Оборудование для классов уже закупили. На него потратили 34 миллиона рублей. А на ремонт — 182 миллиона рублей. Это деньги федерального, регионального и муниципального бюджетов.Это далеко не единственная школа, которую ремонтируют в Липецкой области. По региональному проекту «Модернизация школьных систем образования» в порядок привели четыре школы: лицей № 5 в Ельце, школу в селе Становое, школы № 54 и № 63 в Липецке.В этом году ремонт «под ключ» будет сделан в трех школах Липецка, в одной елецкой и одной задонской школах, а также в Центре образования, реабилитации и оздоровления.С 2021 года за счет средств областного бюджета отремонтировано 118 школ. За пять лет в регионе построили 7 школ.Современным оборудованием, интерактивными комплексами оснастили более 250 объектов образования. В последние годы растет сеть профильных классов. Приоритет отдается медицинским и педагогическим классам, открываются профильные классы IT-направленности, информационно-технологического, аграрного, инженерного профилей.Открыты 139 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей, естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в сельских школах. В этом году к ним добавятся еще 27 таких центров. Появились шесть детских техпарков «Кванториум», два центра цифрового образования детей «IT-куб». Во всех районах и округах созданы площадки «IT-bit», в которых учатся более 1200 школьников. В этом году планируется открытие IT-куба в Лебедянском педагогическом колледже, «Кванториумы» появятся в липецкой и елецкой школах.Благодаря современной инфраструктуре и качественному образованию школьники Липецкой области все чаще становятся победителями и призерами Всероссийских и международных конкурсов.