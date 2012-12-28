Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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сегодня, 17:33
31-летний мужчина набросился на машину односельчанина с деревянной доской
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина нанес по крыше «Рено» удар деревянной доской. Хозяину машины был ущерб в 31 тысячу рублей.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.
В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.
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