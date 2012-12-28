31-летний мужчина набросился на машину односельчанина с деревянной доской

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

В Краснинском районе направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего жителя деревни Знаменка, уроженца Азербайджана, который в ходе ссоры c односельчанином повредил его автомобиль «Рено SR».По данным следствия, мужчина нанес по крыше «Рено» удар деревянной доской. Хозяину машины был ущерб в 31 тысячу рублей.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, действия мужчины были квалифицированы по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Санкция этой статьи — до двух лет лишения свободы.В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину.