600 единиц огнестрельного оружия изъяли росгвардейцы и сдали добровольно липчане в этом году

Только за прошлую неделю сдано 8 «стволов»

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Липецкой области проверили 32-х владельцев оружия.За нарушения правил оборота оружия составлено 2 административных протокола. Добровольно сдано 8 единиц оружия, а в связи с аннулированием разрешительных документов изъято две единицы.С начала года сотрудниками Росгвардии Липецкой области за нарушения условий оборота оружия составлено 305 административных протоколов, изъято и добровольно сдано 600 единиц гражданского оружия и 1436 патронов различного калибра.