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600 единиц огнестрельного оружия изъяли росгвардейцы и сдали добровольно липчане в этом году
Общество
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сегодня, 10:28
600 единиц огнестрельного оружия изъяли росгвардейцы и сдали добровольно липчане в этом году
Только за прошлую неделю сдано 8 «стволов»
За нарушения правил оборота оружия составлено 2 административных протокола. Добровольно сдано 8 единиц оружия, а в связи с аннулированием разрешительных документов изъято две единицы.
С начала года сотрудниками Росгвардии Липецкой области за нарушения условий оборота оружия составлено 305 административных протоколов, изъято и добровольно сдано 600 единиц гражданского оружия и 1436 патронов различного калибра.
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