Пожар на улице 40 лет Октября: один пострадавший, три эвакуированных

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Днем 22 июля в пятиэтажке по улице 40 лет Октября в Липецке произошел пожар в квартире на первом этаже.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выехали четыре основных отделения, автолестница, служба пожаротушения, службы жизнеобеспечения.— Открытое горение было ликвидировано на 20 квадратных метрах. В результате происшествия один человек пострадал, трое жильцов были эвакуированы, — уточнили в МЧС.