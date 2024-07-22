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сегодня, 14:11

Пожар на улице 40 лет Октября: один пострадавший, три эвакуированных

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Днем 22 июля в пятиэтажке по улице 40 лет Октября в Липецке произошел пожар в квартире на первом этаже.

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Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выехали четыре основных отделения, автолестница, служба пожаротушения, службы жизнеобеспечения.

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— Открытое горение было ликвидировано на 20 квадратных метрах. В результате происшествия один человек пострадал, трое жильцов были эвакуированы, — уточнили в МЧС.
МЧС
пожар
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