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Происшествия
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сегодня, 14:11
Пожар на улице 40 лет Октября: один пострадавший, три эвакуированных
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, на место выехали четыре основных отделения, автолестница, служба пожаротушения, службы жизнеобеспечения.
— Открытое горение было ликвидировано на 20 квадратных метрах. В результате происшествия один человек пострадал, трое жильцов были эвакуированы, — уточнили в МЧС.
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