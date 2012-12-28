Статистика: за неделю в Липецкой области подешевели свекла, огурцы, чай

Свекла оказалась лидером среди продуктов, которые подешевели на прошлой неделе, с 9 по 15 июля – она потеряла в цене 11,34%. Самое заметное подорожание за неделю – у помидоров, которые прибавили к стоимости 6,17%.

Липецкстат опубликовал новые данные мониторинга потребительских цен на товары, которые по итогам прошлой недели (с 9 по 15 июля) подорожали, подешевели или остались на прежнем уровне.Среди заметно подорожавших на прошлой неделе продуктов питания оказались помидоры (+6,17%), капуста (+4,72%), лук (+2,89%), картофель (+1,06%), баранина (+1,88%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+1,06%). Менее 1% увеличились в цене свинина, сливочное масло, сахар, мука, пшеничный, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, рис, пшено, гречка, вермишель.Подешевели за неделю свекла (-11,36%), огурцы (-7,71%), морковь (-1,62%), чай (-3,19%), соль (-2,47%), сметана (-1,78%), творог (-1,43%), яйца (-0,79%), подсолнечное масло (-0,29%), мороженая рыба (-0,37%), сухие молочные смеси для детского питания (-0,43%), консервы для детского питания мясные (-2,2%) и овощные (-0,89%).Недельная инфляция не затронула (или составила менее 0,1%) такие продукты, как говядина, куры, маргарин, пастеризованное молоко, сыр, печенье, макаронные изделия в целом.Из товаров повседневного спроса за неделю с 9 по 15 июля подорожали кроссовки для взрослых (+0,47%), мыло хозяйственное (+1,25%) и туалетное (+0,64%), спички (+0,52%). Стали дешевле мужские носки (-0,45%), стиральный порошок (-0,19%), шампунь (-0,74%), зубная паста (-0,4%), зубная щетка (-1,33%), туалетная бумага (-0,67%). На прежнем уровне остались цены на пеленки, детские джинсы и кроссовки, спортивные школьные костюмы, детские и мужские футболки, сигареты с фильтром.