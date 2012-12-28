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Происшествия
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26 минут назад
Утонувшему в Елецком районе мужчине было 42 года
Личность погибшего установлена.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, личность погибшего установлена — ему было 42 года.
По предварительным данным, причиной смерти мужчины стало утопление. Но проверочные мероприятия ещё продолжаются.
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