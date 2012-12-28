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Происшествия
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сегодня, 08:05
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28-летний липчанин украл из машины компрессор, видеорегистратор и радар
Сумма похищенного составила 25 тысяч рублей
— Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 28-летнего местного жителя. Часть похищенного изъята. Видеорегистратор и радар злоумышленник выбросил, посчитав их неисправными. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.
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