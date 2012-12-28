28-летний липчанин украл из машины компрессор, видеорегистратор и радар

Сумма похищенного составила 25 тысяч рублей

В полицию с заявлением о краже обратился 52-летний житель Липецка, сообщивший, что из его машины «Рено Логан», припаркованной у одного из домов по улице Строителей, неизвестный похитил компрессор, видеорегистратор и радар. Стоимость похищенного составила 25 тысяч рублей.— Сотрудниками уголовного розыска в результате проведенных оперативных мероприятий установлена причастность к совершению преступления 28-летнего местного жителя. Часть похищенного изъята. Видеорегистратор и радар злоумышленник выбросил, посчитав их неисправными. Возбуждено уголовное дело части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. На период предварительного следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.