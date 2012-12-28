Мужчина два дня подряд залезал в чужой дом, чтобы переночевать

Но потом вернулась хозяйка.

В Добринском районе будут судить мужчину по обвинению в нарушении неприкосновенности жилища (по части первой статьи 139 УК РФ).По версии следствия, 26 марта около 21:00 обвиняемый проник в чужой дом в селе Большая Плавица, повредив молотком замок на входной двери, и просто лёг спать. Жильцов в это время дома не было.На следующий вечер ситуация повторилась: мужчина пришёл в чужой дом переночевать, но вскоре вернулась хозяйка и вызвала полицейских.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия обвиняемый признал вину. Теперь ему грозит штраф до 40 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до трех месяцев, либо до 360 часов обязательных работ, либо до года исправительных работ, либо до 3 месяцев ареста.