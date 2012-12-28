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Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется
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сегодня, 17:00
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Атмосферный фронт принесет в Липецкую область кратковременные дожди, однако жара останется

Днем 14 июля Липецкая область, как и ЦФО в целом, окажется под влиянием атмосферного фронта – местами пройдут кратковременные дожди с грозой. 15 и 16 июля наш регион будет находиться в тыловой части циклона – осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят 24-25 градусов тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.

По западу области установилась высокая пожароопасность лесов – 4 класс горимости.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 июля в Липецкой области переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура ночью от +14 до +19 градусов, днем – от +29 до +34 градусов.

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от +17 до +19 градусов, днем – от +31 до +33 градусов.

День 14 июля стал самым теплым в Липецке в 1936 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1990 году – 9 градусов тепла.
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Комментарии (1)

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Воробьиха
56 минут назад
А как же 2010 ? Там, по-моему все мыслимые и немыслимые рекорды были побиты.
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