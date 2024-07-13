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40
12 минут назад

Выходные в Липецке: поёт «автор без статуса», липчан научат играть в крокет и покажут сериал на свежем воздухе

Представляем вам «культурный код» наступивших выходных.

Музыка выходного дня

На выходных с утра в нашей традиционной рубрике настроение липчанам поднимет творчество талантливого земляка – певца Евгения Козлова.

«Автор без статуса, исполнитель вне конкурса», - такую характеристику даёт себе сам музыкант. Евгений намеренно не афиширует, его роликов почти нет на YouTube но от этого творчество его не перестаёт вызывать интерес слушателей. Песня «Мой дом», как, собственно, и все творения музыканта, полна аллюзий тайных и намёков.

Фрагмент концерта в ОЦКНТ, демонстрируется с разрешения Центра культуры, за что ему очередная благодарность. Операторы Аркадий и Максим Свиридовы.



Пекло

Оба дня столбик термометра будет подниматься существенно выше тридцати градусов: 13 июля – 32-34, 14 июля – 31-33 градуса. Осадков не предвидится.

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Отключение воды

В субботу. 13 июля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 50 лет НЛМК, 33; Адмирала Макарова, 2; Горького, 7; Зои Космодемьянской, 2, 4; площади Мира, 4, 4г; проспекте Мира, 1, 1а, 3.

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В воскресенье, 14 июля, с 10:00 испытают аналогичные трудности жители улиц 8 Марта, 18, 20; . Водопьянова, 37, 39, 41; М. Горького, 11/2; Смургиса, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Стаханова, 2, 4, 6. В селе Подгорном отключат воду на улицах Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; Подгоренской, 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Отключение света

13 июля с 8:00 до 18:00 будут ремонтировать электросети и оставят без света район Цемзавода, а также два дома на улице Юношеской, 50 и 50а.

В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение на срок до 3-х часов ждёт дома на улицах 15-й микрорайон, Богдана Хмельницкого, д. 1а, 2а, 4, 6, 8, 10; Водопьянова, 1; Доватора, д. 3а, 5а, 7, 7а, 9, 18; Механизаторов, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6; Папина. 7, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 21а, 23, 23/2, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 31а, 31в; 31б, 33, 35, 37, 37а, 39; Прудной, 1; на проспекте Победы, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 87, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 94б, 98, 98а, 100, 102, 104,104д, 106, 106а; а также на площади Победы.

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14 июля между 08:00 и 17:00 отключат электроэнергию на 3 часа на улицах Леваневского, 1, 23; Островского, 2, 4, 4а, 13; на проспекте Мира, 22.

Играй в крокет

Необычную программу подготовили для липчан в Нижнем парке, а точнее – в путевом домике Петра I.

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Возрождённый домик Петра I - начало культурных начал

13 июня в 12:00 здесь состоится обучение старинной английской игре в крокет (12+). Суть игры: участники специальных молотков на длинной ручке проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определённом порядке.

А 14 июля в в 15:00 начнётся мастер-класс по плетению поясов (12+).

День города. Начало

День города металлургов состоится черед 7 дней, официальные празднования будут проходить всю следующую неделю.

Но первое мероприятие состоится 14 июля в 15:00 в Центральной детской библиотеке имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) - квест-игра «По следам первооткрывателей Липецка» (6+).

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P.S. Судя по названию, организаторы думают, что Липецк не был построен, а его кто-то открыл в бескрайних степях? Как Америку? Как Эльдорадо?

Кино

В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выходных будут показывать мультик «Крылатая история». Канада, Германия, 2023. Семейный. Режиссёр Софи Рой (6+).

Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.

Роли озвучивали: Дмитрий Головин, Ирина Обрезкова. Андрей Пирог.


Сеансы 13 июля в 12:00 и в 15:00; 14 июля – в 12:00.

Недетское кино

Под открытым небом на Липецком Городище продолжат начатый в пятницу показ сериала «Недетское кино» Россия. 2023. Фэнтези. Режиссёр Александр Богуславский (12+).

Школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой и бабушкой. Только приключения во времени нарушают баланс в мире, и теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя, отца Таисии и других героев.

В ролях: Александр Головин, Настатья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакиева.


13 июля в 20:00 липчанам на большом экране продемонстрируют серии 5-8, 14 июля в 20:00 – серии 9-12.

Под открытым небом

Липчан ждет множество мероприятий на открытом воздухе, познакомиться с которыми можно на графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».

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Игротека

Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 27) предлагает завершить выходные вечером настольных игр (12+)

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14 июля в 18:01 вас ждёт игромастер Юлия Гаврилина и любимые настольные игры. Если нужно, правила расскажут и всему научат на месте.

Музыка Возрождения

А ещё в «Библиотеке» 14 июня в 19:30 состоится концерт группы «Scripta Immortalium» (12+).

Группа пока малоизвестная. В её сообществе в VK его 38 подписчиков. Зато они играют оригинальную музыку, и на концерте представят инструментальные и вокальные произведения английского композитора эпохи Ренессанса Джона Дауленда (1562—1626), современника д`Артаньяна и Ивана Грозного.


Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
Выходные в Липецке
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