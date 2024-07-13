Выходные в Липецке: поёт «автор без статуса», липчан научат играть в крокет и покажут сериал на свежем воздухе

Представляем вам «культурный код» наступивших выходных.

На выходных с утра в нашей традиционной рубрике настроение липчанам поднимет творчество талантливого земляка – певца Евгения Козлова.





«Автор без статуса, исполнитель вне конкурса», - такую характеристику даёт себе сам музыкант. Евгений намеренно не афиширует, его роликов почти нет на YouTube но от этого творчество его не перестаёт вызывать интерес слушателей. Песня «Мой дом», как, собственно, и все творения музыканта, полна аллюзий тайных и намёков.







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Оба дня столбик термометра будет подниматься существенно выше тридцати градусов: 13 июля – 32-34, 14 июля – 31-33 градуса. Осадков не предвидится.









В субботу. 13 июля с 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах 50 лет НЛМК, 33; Адмирала Макарова, 2; Горького, 7; Зои Космодемьянской, 2, 4; площади Мира, 4, 4г; проспекте Мира, 1, 1а, 3.









13 июля с 8:00 до 18:00 будут ремонтировать электросети и оставят без света район Цемзавода, а также два дома на улице Юношеской, 50 и 50а.





В промежутке с 9:00 до 18:00 отключение на срок до 3-х часов ждёт дома на улицах 15-й микрорайон, Богдана Хмельницкого, д. 1а, 2а, 4, 6, 8, 10; Водопьянова, 1; Доватора, д. 3а, 5а, 7, 7а, 9, 18; Механизаторов, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6; Папина. 7, 9, 13, 15, 17, 17а, 17б, 19б, 19в, 21, 21/2, 21/3, 21а, 23, 23/2, 25, 27, 29, 29а, 31, 31б, 31а, 31в; 31б, 33, 35, 37, 37а, 39; Прудной, 1; на проспекте Победы, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 87, 88, 90, 90а, 92, 92а, 92б, 94, 94а, 94б, 98, 98а, 100, 102, 104,104д, 106, 106а; а также на площади Победы.















14 июля между 08:00 и 17:00 отключат электроэнергию на 3 часа на улицах Леваневского, 1, 23; Островского, 2, 4, 4а, 13; на проспекте Мира, 22.





Играй в крокет

Необычную программу подготовили для липчан в Нижнем парке, а точнее – в путевом домике Петра I.









Возрождённый домик Петра I - начало культурных начал







13 июня в 12:00 здесь состоится обучение старинной английской игре в крокет (12+). Суть игры: участники специальных молотков на длинной ручке проводят шары через воротца, расставленные на площадке в определённом порядке.





День города металлургов состоится черед 7 дней, официальные празднования будут проходить всю следующую неделю.







Но первое мероприятие состоится 14 июля в 15:00 в Центральной детской библиотеке имени М. Пришвина (ул. Циолковского, 27) - квест-игра «По следам первооткрывателей Липецка» (6+).



















В ролях: Александр Головин, Настатья Самбурская, Кай Гетц, Диана Енакиева.

Липчан ждет множество мероприятий на открытом воздухе, познакомиться с которыми можно на графике от МАУК «Культурные пространства Липецка».













Культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская. 27) предлагает завершить выходные вечером настольных игр (12+)













Группа пока малоизвестная. В её сообществе в VK его 38 подписчиков. Зато они играют оригинальную музыку, и на концерте представят инструментальные и вокальные произведения английского композитора эпохи Ренессанса Джона Дауленда (1562—1626), современника д`Артаньяна и Ивана Грозного.











Фрагмент концерта в ОЦКНТ, демонстрируется с разрешения Центра культуры, за что ему очередная благодарность. Операторы Аркадий и Максим Свиридовы.В воскресенье, 14 июля, с 10:00 испытают аналогичные трудности жители улиц 8 Марта, 18, 20; . Водопьянова, 37, 39, 41; М. Горького, 11/2; Смургиса, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12; Стаханова, 2, 4, 6. В селе Подгорном отключат воду на улицах Крайней, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; Подгоренской, 1, 2, 4, 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.А 14 июля в в 15:00 начнётся мастер-класс по плетению поясов (12+).Судя по названию, организаторы думают, что Липецк не был построен, а его кто-то открыл в бескрайних степях? Как Америку? Как Эльдорадо?В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) на выходных будут показывать мультик «Крылатая история». Канада, Германия, 2023. Семейный. Режиссёр Софи Рой (6+).Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни. Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и, наконец, увидеть мир с высоты полета.Дмитрий Головин, Ирина Обрезкова. Андрей Пирог.Сеансы 13 июля в 12:00 и в 15:00; 14 июля – в 12:00.Под открытым небом на Липецком Городище продолжат начатый в пятницу показ сериала «Недетское кино» Россия. 2023. Фэнтези. Режиссёр Александр Богуславский (12+).Школьники Даня и Таисия случайно активируют портал времени, запустив в наш мир богатыря Даньслава, Жабу Жабовну, Кикимору, Кощея, Лешего и других сказочных персонажей. Встреча с ними вдохновляет застенчивого Даню взяться за фестивальное кино и поиски отца, совершить подвиги ради Таисии и наладить отношения с мамой и бабушкой. Только приключения во времени нарушают баланс в мире, и теперь подростку предстоит все исправить и вернуть новых друзей домой, что не входит в планы безумного изобретателя, отца Таисии и других героев.13 июля в 20:00 липчанам на большом экране продемонстрируют серии 5-8, 14 июля в 20:00 – серии 9-12.14 июля в 18:01 вас ждёт игромастер Юлия Гаврилина и любимые настольные игры. Если нужно, правила расскажут и всему научат на месте.А ещё в «Библиотеке» 14 июня в 19:30 состоится концерт группы «Scripta Immortalium» (12+).