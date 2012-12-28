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Общество
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59 минут назад
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Сегодня в Липецке: вой сирен, музыка Гарри Поттера, бескультурный чиновник
Представляем вам картину наступившего дня.
Столбик термометра сегодня не достигнет тридцатиградусной отметки, максимум – 27-29 градусов. День пройдёт без существенных осадков.
Отключение воды
С 10:00 до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах 9 микрорайон, 45; Авиационной, 2а; Адмирала Макарова, 2; Западной, 44; З. Космодемьянской, 2, 4; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Черноземной, 32; Школьной, 24; площади Мира, 4, 4г; проспекте Мира, 1, 1а, 3; в переулке Кочубея, 1.
В эир же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, 40 лет ВЛКСМ, Аэродромной, Авиационной, Верхней, Днепровской, Донецкой, Западной, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Товарищеской, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулках Джамбула, Кочубея, Макаренко, Рылеева
Отключение света
С 9:00 до 17:00 останутся без электричества жители улиц Бабушкина, Баумана, 52 – 92; Богатырской; Водной, Д. Бедного, 2, 66а; Индустриальной, К. Булавина д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кочеткова; Курчатова, Семенова-Тян-Шанского, Сырской, 48, 50, 94, 94а, 96,100; Третьякова, 18; площади Заводской; Лебедянского шоссе; Универсального проезда, 14; переулков Болотникова; Войнич; Ермака; Ракетного; Тёплого, Щепкина.
В промежутке с 8:00 до 18:00 обесточат улицы Ангарскую, 59; Багратиона; Водопьянова, 1, 3, 5, 5/1, 6, 7, 9, 11; Меркулова, 11, 11а, 13, 14, 15, 17, 19; Московскую, 6; Островского, 2 – 50; Парковую, д. 2, 4, 5, 6, 7, 8; . П. Смородина, 9, 9а, 11; Юношескую, 50; проспект 60-летия СССР, 2, 2/1, 2а, 2б, 4, 6, 18а, 18б, 20б, 23б; проспект Победы, 106, 108, 108б, 110, 110/1, 112, 112а, 112б, 114, 114/1; проезд Сиреневый, 1, 2, 2а, 2б, 2в, 4, 4а, 3, 5, 6,10; Елецкое шоссе; садоводчества «Коммунальник», «Тепличное».
С 14:00 до 18:00 погрузятся в потёмки улицы Водопьянова, 7, 9, 9а, 12, 13, 13а; Генерала Меркулова, 3, 5, 7, 7/1, 9; проспект 60-летия СССР, 8,10, 12, 14, 16, 16а, 18, 21; проезд Сиреневый, 1, 4/1, 7, 7/2, 7а, 7б, 7в, 9.
Пробки
Ни один будний день не обходится в Липецке без заторов. Следить за ними помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. С их помощью иногда можно выбрать более спокойный маршрут.
Сирены
Сегодня липчане вновь услышат вой сирен, правда на этот раз он будет лишь учебным. Системы оповещения будут проверять на НЛМК с 11.00 до 12.00.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сирены включат 3 раза. Интервал между ними составит 5-7 минут. Звуки оповещения могут услышать жители. Липчан просят сохранять спокойствие и не реагировать бурно на сигнал.
«Квадра» напоминает об удобных способах оплаты
Жара в регионе стоит уже который день. Медики рекомендуют быть очень осторожными – воды пить побольше, а находиться на улице под прямыми солнечными лучами, наоборот, - поменьше. И вообще без острой необходимости стараться не покидать зданий. Но что делать, если такая потребность есть? Например, передать показания счетчиков горячей воды, или отнести в центр обслуживания клиентов документы о смене собственника?
Данные индивидуальных приборов учета готов принять голосовой помощник «Квадры» по телефону (4742) 28-66-10 (добавочный 1).
Можно отправить СМС на номер 8 (961) 030-69-69 в формате: лицевой счет показания ИПУ горячей воды* показания ИПУ отопления* (например, 12345678*123,456*123,456).
Через«Личный кабинет» и мобильное приложение.
«ВКонтакте» есть специальный чат-бот.
А еще дистанционно можно узнать, по какой причине дома нет горячей воды. И поможет вам Оксана – голосовой информатор «Квадры». Просто позвоните по телефону 8 (4742) 28-66-10.
Кстати, показания следует подавать, даже если горячей водой вы не пользовались и цифры на счетчике остались неизменны.
Состязание для умников
Липецкая областная универсальная научная библиотеке (ул. Кузнечная, 2) приглашает в 13:00 принять участие в интеллектуальной игре «Почувствуй Липецкий край» (12+).
Участники смогут блеснуть знаниями из области краеведения.
Фото vk.com/lib48ru
Музыка Гарри Поттера
В Областном Центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) сегодня в 19:00 состоится концерт оркестра «Sonorus» 6+. Прозвучат симфонические саундтреки из киносаги «Гарри Поттер» в исполнении камерного оркестра.
А у нас во дворе
Очередное мероприятие из цикла «Всей семьёй во двор» начнётся в 18:30 на улице Папина, 29 (0+).
Спортивные состязания, творческие конкурсы, ведущие, музыка ждут жителей окрестных домов. Праздник уже прошёл во многих районах Липецка и вызвал самые восторженные отзывы.
Кинопремьеры
По четвергам на экраны кинотеатров выходят новые фильмы. Знакомим вас с наиболее любопытными новинками.
«Культурная комедия». Россия, 2023. Комедия. Режиссёр Владимир Котт (12+)
Циничный пермский чиновник Виктор Летаев курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Его кредо: «Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь». Но мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны. Удастся ли ей облагородить бескультурного начальника?
В ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Андрей Федорцов.
«Второй акт». Франция, 2024. Комедия. Режиссёр Квентин Дюпьё (18+)
Флоранс хочет познакомить Давида, в которого она безумно влюблена, со своим отцом Гийомом. Но Давиду не нравится Флоранс, и он хочет избавиться от нее, бросив в объятия своего друга Вилли. Все четверо встречаются в ресторане в сельской глуши.
В ролях: Леа Сейду, Луи Гаррель, Венсан Линдон.
«Наводнение». США, 2023. Триллер. Режиссёр Брэндон Слегли (18+).
Вооружённая банда врывается в полицейский участок, чтобы вытащить оттуда своего подельника. Но внезапно налетевший ураган нарушает их план. Разбушевавшаяся стихия приводит к сильному наводнению, и вышедшая из берегов река приносит в город огромных аллигаторов. Теперь и преступникам, и полицейским придется бороться за жизнь со стихией и рептилиями-убийцами.
В ролях: Каспер Ван Дин, Никки Уилан, Луис Мэндилор.
Дорогие липчане! Нас ждёт очередной насыщенный день, но не бросайте следить за событиями в родном регионе на GOROD48. Всего несколько коротких заходов на сайт сделают вас самым информированным человеком. Ждём вас на наших электронных станицах 24/7 снова и снова. До новых встреч!
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