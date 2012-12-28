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Происшествия
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сегодня, 20:07
Еще один человек утонул в Липецкой области
Вода унесла уже 17 жизней.
Мужчина стал 17-м утонувшим с начала купального сезона.
Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области
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