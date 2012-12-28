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сегодня, 20:07

Еще один человек утонул в Липецкой области

Вода унесла уже 17 жизней.

В пруду села Астапово, который находится в пяти километрах от Льва-Толстого, сегодня утонул 49-летний мужчина. В 19:10 его тело достали из воды очевидцы произошедшего. 

Мужчина стал 17-м утонувшим с начала купального сезона. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области

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