Еще один человек утонул в Липецкой области

Вода унесла уже 17 жизней.

В пруду села Астапово, который находится в пяти километрах от Льва-Толстого, сегодня утонул 49-летний мужчина. В 19:10 его тело достали из воды очевидцы произошедшего.Мужчина стал 17-м утонувшим с начала купального сезона.