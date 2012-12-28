Забит доской на остановке: житель Липецка получил смертельные травмы на улице Циолковского
«Если мы за пять лет посадим тысячи деревьев, можно будет сказать, что это время прожито не зря!»
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
«Это лето у нас — уже без пляжа»: жители села Ярлуково жалуются на перекрытый доступ к реке
Липчанина будут судить по обвинению в смертельном избиении собутыльника деревянным черенком от метлы
Хлевенец отправился на 4,5 года в колонию за стрельбу из переделанного сигнального пистолета
Происшествия
458
сегодня, 15:33
1
Попытка поджога «Мазды» с помощью бутылки с горючей смесью не удалась
Но злоумышленника вычислили и теперь его ждёт суд.
«По данным следствия, в октябре 2023 года в селе Пригородка Усманского района с помощью бутылки с горючей смесью мужчина попытался поджечь принадлежащий его знакомому автомобиль «Mazda CX-5». Он же в январе 2024 года поссорился с ранее незнакомым мужчиной и нанес ему не менее шести ударов кулаком по лицу и голове. По заключению судмедэкспертов, здоровью потерпевшего был причинён легкий вред», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.
В ходе следствия обвиняемый признал вину. Максимальные санкции вменяемых усманцу статей — до двух лет лишения свободы.
0
1
0
0
0
Комментарии (1)