Попытка поджога «Мазды» с помощью бутылки с горючей смесью не удалась

Но злоумышленника вычислили и теперь его ждёт суд.

39-летнего жителя Усманского района обвиняют в покушении на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее причинение значительного ущерба, и умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (по пункту 3 статьи 30, части 2 статьи 167 УК РФ и пункту «а» части 2 статьи 115 УК РФ). Дело передано в суд.«По данным следствия, в октябре 2023 года в селе Пригородка Усманского района с помощью бутылки с горючей смесью мужчина попытался поджечь принадлежащий его знакомому автомобиль «Mazda CX-5». Он же в январе 2024 года поссорился с ранее незнакомым мужчиной и нанес ему не менее шести ударов кулаком по лицу и голове. По заключению судмедэкспертов, здоровью потерпевшего был причинён легкий вред», — рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области.В ходе следствия обвиняемый признал вину. Максимальные санкции вменяемых усманцу статей — до двух лет лишения свободы.