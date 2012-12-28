«Я императрица!»: продавец церковной лавки устроила скандал в подземном переходе у Центрального рынка
То потухнет, то погаснет: подрядчик мэрии сначала засыпал, а потом откопал люк ливневой канализации
Происшествия
367
36 минут назад
1
Отдых у реки закончился кражей денег со счёта
Средства приятеля житель Липецкого района потратил на ставки на спортивные мероприятия.
Кражу быстро раскрыли — подозревают неработающего 33-летнего жителя Липецкого района.
«Подозреваемый и потерпевший накануне отдыхали вместе у реки в одном из сел Липецкого района. Потерпевший для оплаты доставки продуктов позволил воспользоваться своим банковским приложением, установленным на телефоне, сообщив приятелю пароль. Тот его запомнил и потом снял с банковского счета потерпевшего 3 000 рублей, а оставшиеся деньги потратил, делая ставки на спортивные мероприятия», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкции этой статьи — до шести лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
0
0
1
0
2
Комментарии (1)