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Происшествия
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сегодня, 17:48
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Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели
Добраться до берега самостоятельно у подростков не было сил.
«Трое детей 10 и 11 лет спрыгнули с опоры железнодорожного моста в воду, а сил доплыть до берега у них не осталось. Ребят вовремя заметили сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №2, которые патрулировали акваторию реки Матыра. Спасатели доплыли до детей на катере и помогли им добраться до берега», – сообщает пресс-служба УГПСС.
С ребятами также была проведена профилактическая беседа.
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