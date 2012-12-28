Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели

Добраться до берега самостоятельно у подростков не было сил.

В Грязях сотрудники Управления государственной противопожарной службы Липецкой области пришли на помощь подросткам, спрыгнувшим в реку с моста.«Трое детей 10 и 11 лет спрыгнули с опоры железнодорожного моста в воду, а сил доплыть до берега у них не осталось. Ребят вовремя заметили сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №2, которые патрулировали акваторию реки Матыра. Спасатели доплыли до детей на катере и помогли им добраться до берега», – сообщает пресс-служба УГПСС.С ребятами также была проведена профилактическая беседа.