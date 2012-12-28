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сегодня, 17:48
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Спрыгнувших с моста в реку троих детей достали из воды спасатели

Добраться до берега самостоятельно у подростков не было сил.

В Грязях сотрудники Управления государственной противопожарной службы Липецкой области пришли на помощь подросткам, спрыгнувшим в реку с моста.

«Трое детей 10 и 11 лет спрыгнули с опоры железнодорожного моста в воду, а сил доплыть до берега у них не осталось. Ребят вовремя заметили сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №2, которые патрулировали акваторию реки Матыра. Спасатели доплыли до детей на катере и помогли им добраться до берега», – сообщает пресс-служба УГПСС.

С ребятами также была проведена профилактическая беседа.
спасатели
УГПСС
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Комментарии (1)

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Эксперт
31 минуту назад
Судя по фото они пока что еще не подростки а дети!
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