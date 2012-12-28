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11 минут назад
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Бывший начальник почтового отделения должна вернуть работодателю более 285 тысяч рублей

Ранее женщину осудили за хищение вверенного ей чужого имущества с использованием служебного положения.

Липецкий районный суд удовлетворил требования прокурора Добровского района о возмещении ущерба, причиненного Чаплыгинскому почтамту УФПС Липецкой области бывшим начальником отделения почтовой связи в селе Большой Хомутец. 36-летняя женщина должна вернуть более 285 тысяч рублей.

Начальником почты женщина работала с апреля 2019 года по ноябрь 2021 года. Но потом в ходе ревизии вскрылась существенная недостача в 290 975 рублей.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, с февраля по ноябрь 2021 года начальник почтового отделения систематически присваивала вверенные ей товарно-материальные ценности и деньги, вырученные от продажи товаров и полученные за оплату коммунальных платежей и почтовые отправления. В частности, женщина присвоила товаров на 168 317 рублей, плату за 21 почтовое отправление в 104 377 рублей, коммунальных платежей на 15 186 рублей, комиссионные сборы на 2917 рублей.

Ранее экс-начальник почтового отделения уже выслушала приговор по части третьей статьи 160 УК РФ: она получила два года лишения свободы условно. В суде женщина раскаялась и даже возместила 5000 рублей ущерба.
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Комментарии (1)

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Сначала новые
Ого
6 минут назад
Нормально так кредитанулась.
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