Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Днём на улице 30-32 градуса. Существенных осадков не обещают.











Отключение воды





С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4; Прудной, 2; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7; на проспекте Победы.













Скоротать вечер за просмотром кино, а затем обсудить увиденное предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 в рамках проекта «Истина в кине» здесь включат для желающих комедийную драму «Человек из Подольска». Россия, 2020. Режиссёр Семён Серзин (16+).







Николай любит Амстердам, но живёт в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им всё про него известно?





В ролях: Вадик Королёв, Владимир Майзингер, Таисия Вилкова.





Пространство «Библиотека» сегодня вообще рулит. В 20:00 в другом зале состоится ещё и выступление Клуба Липецкой комедии (18+).





Людей более приземлённых сегодня в 16:00 ждут в многофункциональном пространстве «Мой социальный Центр» (ул.Первомайская, 86).













Пошёл уже второй месяц проекта «Всей семьёй во двор» (0+), в рамках которого гулянья для липчан устраивают прямо у них перед домами. В июне провели 11 таких мероприятий, в которых приняли участие 1 400 человек, в том числе – дети. Спортивные квесты, рисование 3D-ручкой, музей прямо на дом не оставляют равнодушными липчан.









К участию в конкурсе решено допустить и самородков из регионов. Поджать заявку можно до 14 июля на официальном сайте . Любопытно, есть ли в Липецке свои Юдашкины и Зайцевы?









А школьники Липецкой области могут побороться за победу в конкурсе «Культурная суббота», который этом году посвящён народным сказкам.









Требуется лишь рассказать сказку на видео. Это могут быть сказки народов мира, русских писателей или авторские произведения. Видео необходимо залить на Яндекс.Диск и направить ссылку на него через личный кабинет портала «Культурадляшкольников.рф». Регистрация на сайте обязательна.













Повышения зарплаты в течение последнего года просили 44% работающих липчан, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.







Чаще всего говорить с работодателем об увеличении довольствия имеют смелость мужчины. Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Работодатели соглашались, но на своих условиях. Средний размер выбитой прибавки – 15%. четырем из десяти просивших в повышении отказали.











Лайфхак для тех, кто собирается вести непростые разговоры с начальством. 55% тех, кто не называл конкретной суммы прибавки, остались без повышения. А среди тех, кто готовился к разговору, называл и обосновывал конкретную сумму неудачу потерпели в два раза меньше людей – 28%.





Ищут спецов по воинскому учёту



Выяснилось, что в первую очередь работодатели обращают внимание на навыки по поиску и подбору персонала – 20%. А вот на втором месте оказались умения вести воинский учёт, их требуют уже 8% работодателей.











С комфортом временно расстанутся и жители частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.Ни одного утра без пробок – наш девиз в любой день недели и вторник не является исключением. Доехать вовремя можно только если стартовать с запасом и пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. С их помощью у вас есть шанс выбрать маршрут, где чуть заторы меньше.Юмористы решили организовать баттл: классическая комедия против альтернативной. Гостям рекомендуют приходить за полчаса до мероприятия. Вход – любая бумажная купюра.Здесь состоится мастер-класс для любителей садоводства. Секретами выращивания всего и вся на грядках поделится авторитетный специалист - главный агроном МУП «Зеленхоз» Алексей Яковлев.Сегодня поведёт жителям дома №3 на 15-м микрорайоне и их ближайшим соседям. В 18:00 участники проекта соберутся прямо под их окнами и устроят очередной праздник.Липецкие дизайнеры одежды могут блеснуть мастерством и посоревноваться с коллегами из Индии, Индонезии, Китая, ЮАР, если те приедут на Третью Московскую неделю моды с 4 по 9 октября в столичный Манеж.Заявки принимаются до 30 июля. Жюри, в состав которого войдут известные деятели театра и литературы, выберет 30 работ-победителей. Результаты акции будут опубликованы 1 сентября года на официальной странице акции во Вконтакте.SuperJob исследовал навыки, которые требуются для поиска работы в HR-сфере.6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета, 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.