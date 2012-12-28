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Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту
Общество
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Общество
526
сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: лайфхак, как добиться прибавки к зарплате, растёт спрос на специалистов по воинскому учёту

Рассказываем всё самое главное про наступивший вторник.

Июльская жара

Днём на улице 30-32 градуса. Существенных осадков не обещают.

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Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду на улицах Доватора, 2, 4; Прудной, 2; Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7; на проспекте Победы.

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С комфортом временно расстанутся и жители частного сектора на улицах Городовикова, Жактовской, Исполкомовской, Медицинской, Минской, Паровозной, Поселковой, Прудной, Рудничной, Рябиновой, Смирнова, Солнечной, Ударников, в переулке Узорном.

Пробки

Ни одного утра без пробок – наш девиз в любой день недели и вторник не является исключением. Доехать вовремя можно только если стартовать с запасом и пользоваться «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями. С их помощью у вас есть шанс выбрать маршрут, где чуть заторы меньше.


«Истина в кине»

Скоротать вечер за просмотром кино, а затем обсудить увиденное предлагает культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 в рамках проекта «Истина в кине» здесь включат для желающих комедийную драму «Человек из Подольска». Россия, 2020. Режиссёр Семён Серзин (16+).

Николай любит Амстердам, но живёт в Подольске, мечтает о музыкальной карьере, но занимает скромную должность в районной газете. Внезапное задержание московской полицией вовлекает его в смешной и страшный аттракцион, исход которого невозможно предсказать. Точно ли он находится в полицейском участке, кто эти требовательные интеллектуалы в погонах и откуда им всё про него известно?

В ролях: Вадик Королёв, Владимир Майзингер, Таисия Вилкова.


Вечер комедии

Пространство «Библиотека» сегодня вообще рулит. В 20:00 в другом зале состоится ещё и выступление Клуба Липецкой комедии (18+).

Юмористы решили организовать баттл: классическая комедия против альтернативной. Гостям рекомендуют приходить за полчаса до мероприятия. Вход – любая бумажная купюра.

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Фото vk.com/lipstandup

Расти большой

Людей более приземлённых сегодня в 16:00 ждут в многофункциональном пространстве «Мой социальный Центр» (ул.Первомайская, 86).

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Здесь состоится мастер-класс для любителей садоводства. Секретами выращивания всего и вся на грядках поделится авторитетный специалист - главный агроном МУП «Зеленхоз» Алексей Яковлев.

Праздник на дом

Пошёл уже второй месяц проекта «Всей семьёй во двор» (0+), в рамках которого гулянья для липчан устраивают прямо у них перед домами. В июне провели 11 таких мероприятий, в которых приняли участие 1 400 человек, в том числе – дети. Спортивные квесты, рисование 3D-ручкой, музей прямо на дом не оставляют равнодушными липчан.

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Сегодня поведёт жителям дома №3 на 15-м микрорайоне и их ближайшим соседям. В 18:00 участники проекта соберутся прямо под их окнами и устроят очередной праздник.

Слава Зайцев, made in Lipetsk

Липецкие дизайнеры одежды могут блеснуть мастерством и посоревноваться с коллегами из Индии, Индонезии, Китая, ЮАР, если те приедут на Третью Московскую неделю моды с 4 по 9 октября в столичный Манеж.
К участию в конкурсе решено допустить и самородков из регионов. Поджать заявку можно до 14 июля на официальном сайте. Любопытно, есть ли в Липецке свои Юдашкины и Зайцевы?

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Сказочный конкурс

А школьники Липецкой области могут побороться за победу в конкурсе «Культурная суббота», который этом году посвящён народным сказкам.

Требуется лишь рассказать сказку на видео. Это могут быть сказки народов мира, русских писателей или авторские произведения. Видео необходимо залить на Яндекс.Диск и направить ссылку на него через личный кабинет портала «Культурадляшкольников.рф». Регистрация на сайте обязательна.

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Заявки принимаются до 30 июля. Жюри, в состав которого войдут известные деятели театра и литературы, выберет 30 работ-победителей. Результаты акции будут опубликованы 1 сентября года на официальной странице акции во Вконтакте.

Липчане хотят прибавки к жалованию

Повышения зарплаты в течение последнего года просили 44% работающих липчан, выяснили в ходе опроса специалисты SuperJob.

Чаще всего говорить с работодателем об увеличении довольствия имеют смелость мужчины. Средняя величина желанной прибавки к зарплате — 20%. Работодатели соглашались, но на своих условиях. Средний размер выбитой прибавки – 15%. четырем из десяти просивших в повышении отказали.

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Лайфхак для тех, кто собирается вести непростые разговоры с начальством. 55% тех, кто не называл конкретной суммы прибавки, остались без повышения. А среди тех, кто готовился к разговору, называл и обосновывал конкретную сумму неудачу потерпели в два раза меньше людей – 28%.

Ищут спецов по воинскому учёту

SuperJob исследовал навыки, которые требуются для поиска работы в HR-сфере.

Выяснилось, что в первую очередь работодатели обращают внимание на навыки по поиску и подбору персонала – 20%. А вот на втором месте оказались умения вести воинский учёт, их требуют уже 8% работодателей.

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6% опрошенных считают, что за последние полгода вырос запрос на навыки работы с кадровым ПО, 4% — на компетентность в вопросах кадрового законодательства и миграционного учета, 3% кадровиков назвали знание психологии, методов мотивации, оценки и развития персонала.

Дорогие липчане! Наступил лишь второй день рабочей недели, предстоит ещё многое успеть сделать, но без пауз в работе не обойтись и хочется всё знать об окружающем мире. Утолить эту страсть поможет GOROD48. У нас вы найдёте информацию обо всех главных и интересных событиях региона, можете прочитать и федеральные новости. С нами вы точно не пропустите ничего важного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Зачем???
2 минуты назад
специалисты по воинскому учёту?
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Коммунист
25 минут назад
Жить становится всё лучше и лучше. Спасибо партии за это
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