Происшествия
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В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии
Уголовное дело рассматривают с 2017 года. Главный подсудимый — Сергей Пахомов. Его обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконной организации и проведении азартных игр, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, применении насилия в отношении представителя власти.
Уголовный процесс в Левобережном районном суде начался еще в 2017 году С тех пор столько воды утекло и даже сам суд переехал на другой берег Воронеж, а на скамье подсудимых все те же — предприниматель Сергей Пахомов и те, кого следствие сочло его сообщниками: восемь мужчин и две женщины. Примечательно, что двое из них — братья, а еще двое — супружеская пара.
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В первый Сергея Пахомова и его подельников, обвиняемых в организации процветавшей в Липецке в 2011-2015 игорной сети, пытались осудить в 2017 году, но следствие тогда потерпело фиаско: решением того же Левобережного районного суда Липецка 186 томов уголовного дела были возвращены прокурору для устранения нарушений норм УПК РФ, допущенных в ходе расследования. В августе 2019-го процесс возобновлся. За эти два года много воды утекло. На сделку о следствием пошли один из «крышевавших» игорный бизнес полицейских и администратор казино. Они дали признательные показания и получили условные сроки. К полутора годам колонии-поселения был приговорен полковник ФСБ Александр Филатов, которому в вину вменили утечку оперативной видеосъемки с участием «похожих на» Сергея Пахомова и на начальника УМВД РФ по Липецкой области Юрия Декасова людей, плотно контактировавших друг с другом. Самого Пахомова и шестерых других арестованных по уголовному делу освободили из-под стражи на подписку о невыезде.
В итоге скамья подсудимых выглядела на начало второго уголовного процесса так:
Сергей Пахомов, 1985 года рождения, два высших образования, индивидуальный предприниматель, женат, детей на иждивении нет, не судим. Его обвиняют по ч.1. ст. 210 («создание преступного сообщества, руководство ПС»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере»); ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»). Незаконный бизнес, по версии следствия, принес ему более 1,3 млрд рублей прибыли, которая была частично легализована посредством долевого строительства гостиницы, кафе и благоустройства территорий в центре Липецка.
Игорь Андреев, Василий Макаренко, Алексей Вобликов. Им предъявлены обвинения по ч.1. ст. 210 («руководство преступным сообществом и входящим в него структурным подразделением»); пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 318 («применение насилия в отношении представителя власти»).
В уголовном деле экс-капитана полиции Никиты Ярошенко значатся преступления, предусмотренные ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе, совершённое с использованием своего служебного положения»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»), ч.1 ст. 285 («злоупотребление должностными полномочиями»). Бывший оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции №4 вместе с некими иными неустановленными следствием сотрудниками правоохранительных органов обеспечивали покровительство преступному сообществу, собирал информации о рейдах по игорным заведениям.
Братья Дмитрий и Федор Таравковы, Алексей Стуров, Наталья Климкова, Сергей Рогожин, супруги Сергей и Екатерина Иваненко обвиняются по ч.2 ст. 210 («участие в преступном сообществе»), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 («незаконные организация и проведение азартных игр»).
По версии следствия, владелец сети кафе «Джусто», «Фест», «Лето-клаб» Сергей Пахомов создал преступное сообщество в июле 2011 года. Он осуществлял общее руководство подпольным игровым бизнесом, поддерживал контакты с представителями государственных органов и сотрудниками полиции. В Сети в свое время гуляла запись разговора, во время которого «Пахомов» узнал о проникновении в одно из его подпольных заведений под видом игрока «закупщика», сотрудника полиции, который вызвал туда опергруппу. «Пахомов», проконсультировавшись с «Декасовым», отдал команду корректно, без травм, вышвырнуть этого сотрудника на улицу. Понятно, что никакая опергруппа в казино тогда не приехала. Кстати, Алексея Вобликова и Сергея Иваненко как раз обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти»: поздним вечером 1 февраля 2014 года в игорном клубе на улице Вермишева, 2а они помяли сотрудника УБЭПа, пытавшегося войти в казино.
Из обвинительного заключения следует, что преступное сообщество включало в себя три подразделения. Первым звеном, обеспечивающим работу игорных заведений, руководил Игорь Андреев. Вторым, отвечающим за безопасность казино, контроль над персоналом, поддержание порядка и дисциплины заведовал Василий Макаренко. Третье подразделение — по поддержанию контактов с представителями госорганов — возглавлял лично Сергей Пахомов.
Нелегальные игры велись в разных районах Липецка. В деле фигурировали 13 точек — на проспекте 60 лет СССР, 37, на проспекте Победы 29, 59б, 110в (павильон на остановке «Автовокзал»), площади Мира, 4а; улицах Вермишева, 2а, Космонавтов, 92, Меркулова, 14б, Катукова, 25а, Терешковой, 4, Гагарина, 161/1, Жуковского, 4, Газина, 12. В клубах и казино работали около 300 игровых автоматов.
В роли администраторов игровых клубов выступали те, кто попал на скамью подсудимых. Каждый из них отвечал за деятельность от одного до пяти игровых заведений. Администраторы набирали персонал (операторов игрового оборудования, которые не были вовлечены в преступный умысел организации), заключали договоры на аренду и ремонт помещений, размещали в залах игровое оборудование, организовывали конспирацию, поддерживали работу систем видеонаблюдения, передавали информацию о полицейских рейдах, ежедневно собирали либо готовили к инкассации выручку которую вместе с бухгалтерской отчетностью передавали руководству преступного сообщества.
По данным следствия, игорная мафия заработала 1,3 млрд рублей. Часть этих денег была легализована через строительство гостиницы, кафе и благоустройства территории в центре Липецка.
Огромные по меркам Липецка деньги не могли пройти мимо силовиков. По данным оперативных разработок, липецкий игорный бизнес крышевали так называемые «калининградские» — полицейские, прибывшие в регион вместе с новым начальником областного УМВД Юрием Декасовым. Разного рода комиссии, приезжающие в Липецк, бесплатно селили и развлекали в заведениях преступного сообщества. Силовики следили за тем, чтобы никто не «кошмарил» игорку. Если случались проколы и кто-то из «честных ментов» проявлял ретивость, тут же находились и те, кто писал отказные материалы на уголовные дела, возбужденным по игорной 210-й статье Уголовного кодекса. И это при том, что статья относится к компетенции Следственного комитета. Всех конкурентов игорного ОПС извели «под ноль», поэтому оно стало в регионе настоящим монополистом (позже СУ СК РФ по Липецкой области придет к выводу, что заместитель начальника ОООПАЗ УМВД России по Липецкой области и начальник одного из отделов полиции УМВД России по Липецку умышленно не исполняли свои обязанности, создавая условия для деятельности незаконных игорных заведений).
В ОПС Пахомова, по данным следствия, была отлажена система слежения и оповещений. Видео из всех клубов поступало в единый центр, где за обстановкой следили специально обученные люди. Проформы ради полицейские проводили рейды и показательно, под камеры СМИ, накрывали то одно, то другое подпольное казино, но о каждой такой показательной порке хозяева бизнеса знали заранее, а потому когда в клубы входили полицейские, автоматы были уже отключены, а их купюроприемники пусты. После ухода полицейских игра тут же возобновлялась.
Медовый улей разворошил начальник отдела по борьбе с экономическими преступлениями УФСБ РФ по Липецкой области Александр Филатов. Он задел интересы «крышевавших» игорный бизнес высокопоставленных силовиков. Потом в соцсетях появилось видео, на котором кто-то похожий на Сергея Пахомова в гипермаркете «Метро» передает сверток человеку, похожему на Юрия Декасова. Так чекист Филатов стал подозреваемым, а потом обвиняемым и осужденным к полтора годам лишения свободы по редкой, а в контексте этой истории глумливой статье Уголовного кодекса, 283-й («разглашение государственной тайны»).
Руководителя областной полиции, кстати, уволили с занимаемой должности, когда собранные в том числе и Александром Филатовым оперативные материалы стали основанием для десанта в Липецк московских силовиков, буквально за ночь разгромивших криминальную бизнес-империю. Летом 2015 года сотня проверяющих из МВД, единовременно прекратила деятельность 12 подпольных казино. Сергея Пахомова задержали, а потом арестовали (для обеспечения возможной конфискации имущества, добытого преступным путем, на активы бизнесмена и его родственников наложили арест — сумма взятого под стражу имущества была оценена в 256 млн рублей). Генерал-майор полиции Декасов перешел на преподавательскую работу. Говорят, за него вступились очень известные люди.
Сергей Пахомов провел под стражей без малого три года. Он несколько раз просил суд изменить ему меру пресечения под залог размером в три, а позже в пять миллионов рублей (следственный изолятор он назвал адом).
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В свое время он написал из-за решетки в редакцию GOROD48 письмо и мы опубликовали выдержки из него:
«Фактически все обвинение по ст. 210 УК РФ построено на мнении следствия о незаконной организации мной азартных игр. Но ведь мне и так вменили соответствующую статью УК РФ — 171.2. Зачем же инкриминировать мне еще и ст. 210 УК РФ??? Это же масло масляное! В данной ситуации хотелось бы обратить внимание на судебную практику. Много ли у нас в области было вынесено приговоров по 210-й статье? Отвечу: один! А сколько раз эту статью пыталось вменить следствие обвиняемым? И сколько из было потом по ней оправдано? Я не располагаю точными данными, но знаю наверняка — это были не единичные случаи. Зачем же следствию необоснованно вменять мне в вину 210-ю, особо тяжкую статью?..
Этому у меня есть объяснение. До моего ареста меня считали молодым успешным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Липецкой области во многих отраслях: общепите, строительстве, медицине. Естественно, я занимал какие-то ниши, следовательно, чье-то место. Кому-то я просто перешел дорогу, кому-то стал конкурентом. Поверьте, я мог бы назвать конкретные имена из этого списка, но пока не буду этого делать...
У моего уголовного дела есть заказчики. Их цель — захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов. Это ясно как белый день! Это ясно всем, кто владеет ситуацией. Единственные, кто этого не видит — следователи. Следствие при отсутствии достаточных к тому оснований предъявило мне обвинение по ч. 1 ст. 210 УК РФ, фактически продублировав объективную сторону ст. 171.2 УК РФ. И сделано это было только для того, чтобы заказчики этого уголовного дела получили возможность содержать меня под стражей, ведь такой возможности при обвинении по ст. 171.2 УК РФ у них не было. Все перечисленное мной дает основание утверждать, что уголовное преследование в отношении меня носит явно заказной характер, имеет целью захват моего бизнеса и имущества, сведение со мной личных счетов...
Что же касается самой ст. 210 УК РФ — она притянута за уши. И в этом уверено даже следствие, которое неоднократно предлагало мне признать вину по ст. 171.2 УК РФ, после чего я мог бы рассчитывать на иную меру пресечения, домашний арест или залог. То есть следствие фактически признает мою вину в создании организованной преступной группы! Признание мной вины по ст. 171.2 УК РФ устраивает всех заинтересованных лиц со стороны обвинения. Но оно не устраивает меня, поскольку такое признание означает и признание мной незаконно полученного от игорной деятельности дохода, а значит, возможность конфискации моего арестованного имущества...»
Сергей Пахомов так и не признал вины в инкриминируемых ему преступлениях. Не признали вины и остальные подсудимые.
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