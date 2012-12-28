В Липецке оглашают приговор по делу игорной мафии

Уголовное дело рассматривают с 2017 года. Главный подсудимый — Сергей Пахомов. Его обвиняют в создании преступного сообщества и руководстве им, незаконной организации и проведении азартных игр, легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере, применении насилия в отношении представителя власти.