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435 снятых с липчан клещей оказались заразными
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262
сегодня, 09:51

435 снятых с липчан клещей оказались заразными

Клещи в Липецкой области покусали уже 2652 человека.

От укусов клещей в Липецкой области пострадали уже 2652 человека, из них 1242 ребенка (46,8%).

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, в лаборатории были доставлены для исследования 2468 клещей, из них 323 были инфицированы возбудителем иксодового клещевого боррелиоза (13,1%), 106 — возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (4,3%), 6 – возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека (0,2%).

В 14,8% случаев присасывание клещей произошло в природных условиях, в 6,4% случаев — на территории садоводческих товариществ , в 64,9% случаев — на территории домовладений и приусадебных участков.

Липчанам рекомендуют: обрабатывайте одежду специальными аэрозольными химическими средствами – акарицидными (убивающими клещей), репеллентными (отпугивающими клещей) или акарицидно-репеллентными (отпугивающими и убивающими одновременно). Эти средства не следует наносить на кожу, необходимо строго соблюдать инструкцию по применению конкретного средства.

Заправляйте брюки в носки, водолазку – в брюки, защищайте голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове, проводите регулярно само — и взаимоосмотры для обнаружения клещей.

Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.
клещи
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