На семи улицах Липецка отключат холодную воду

С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 7 июля столкнутся потребители двух районов Липецка – центральной части города и Левого берега, предупредили в «РВК-Липецк». Причиной отключения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях.



С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома № 11/2 по улице Горького, №№ 18, 20 по улице 8 Марта, №№ 8, 10, 10а, 13а, 15, 16, 17, 18, 18 корп.1 по улице М. Расковой, №№ 1, 1а, 2, 4, 6 по улице Крупской, № 25 по улице Осипенко, №№ 2, 4 по улице Гришина, №№ 2, 4 по улице Фестивальной.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.7 июля плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои подачи электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, в переулке Виноградном, по Каштановому проезду.