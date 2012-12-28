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Общество
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сегодня, 19:00
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На семи улицах Липецка отключат холодную воду
С неудобствами из-за отсутствия холодной воды 7 июля столкнутся потребители двух районов Липецка – центральной части города и Левого берега, предупредили в «РВК-Липецк». Причиной отключения ресурса станут плановые ремонтные работы на сетях.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
7 июля плановые работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 перебои подачи электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Абрикосовой, Земляничной, Надежды, Папанина, Славянской, Сливовой, в переулке Виноградном, по Каштановому проезду.
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