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33 минуты назад

В Липецке отменили воздушную тревогу

Красный уровень объявляли ночью.

Все уровни воздушной опасности, которые объявляли в Липецкой области ночью, отменены. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.

Красный уровень воздушной опасности вводили в половине четвёртого утра. Сообщений о сбитых сегодня над Липецкой областью БПЛА пока не поступало.

По данным Минобороны РФ, этой ночью уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.
БПЛА
воздушная опасность
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