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Происшествия
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33 минуты назад
В Липецке отменили воздушную тревогу
Красный уровень объявляли ночью.
Красный уровень воздушной опасности вводили в половине четвёртого утра. Сообщений о сбитых сегодня над Липецкой областью БПЛА пока не поступало.
По данным Минобороны РФ, этой ночью уничтожены семь БПЛА над территорией Курской области и один БПЛА над территорией Белгородской области.
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