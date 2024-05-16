Сегодня в Липецке: гонки на скутерах и джаз под открытым небом, кому липчане чаще всего оставляют чаевые

Рассказываем вам всё самое главное про пятницу-красавицу.

В Липецке по-прежнему июльская жара – 31-33 градуса. При этом днём возможны кратковременные дожди и грозы.











С 10:00 и до завершения ремонтных работ перекроют холодную воду в домах на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Мичурина, 16, 16а; Надежды, 1а, 1б, 1в, 1г, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; Циолковского, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3; Школьной, 24; в переулке Кочубея, 1; на проезде Каштановом, 1.















В промежутке с 8:00 до 18:00 возможно отключение электроэнергии на срок до 3-х часов на улицах 3-е Сентября, 6-й Гвардейской дивизии, Волгоградской, Гвардейской, Ильича, Коммунистической, Ланенградской, Молодёжной, Семена Кондарева, Студенческой.













Экскурсия по Липецку



Сегодня есть возможность прямо с утра прогуляться по Липецку в компании осведомлённого человека - специалиста отдела краеведения ЛОУНБ Веры Печуровой. В 10:00 начнётся экскурсия «Липецк. Центр. Взгляд из библиотеки» (12+).















На ней вы, например, узнаете - в каком храме, согласно легенде, венчались бабушка и дедушка А.С. Пушкина? Или - Какие исторические события связаны с «первым красным офицером» в нашем городе и как называлась раньше улица Ворошилова?

Праздник в честь православных святых Петра и Февронии отмечают 8 июня, но мы знаем, что в липецких учреждениях культуры любят проводить мероприятия заранее.









Сегодня праздничная программа в честь предстоящего Дня семьи и верности состоится в 13:00 в ДК «Рудничном» (ул. Ударников, 13). Выступят местные артисты (12+).





А в 18:00 праздники «Ромашка — амулет семейного счастья» (0+) и «Ромашковое настроение» (0+) состоятся на площади возле ДК «Матары» (ул. Энегргостроителей, 5а) и в филиале дворца культуры в посёлке дачном (ул. Писарева, 16).

Выставка посвящена памяти липецкого художника и педагога Сергея Андрияки (1958-2024), на ней будут представлены около 40 работ самого Народного художника РФ и других мастеров в жанре акварели. Выставка позволит зрителям подробно познакомиться с этой техникой и увидеть разнообразные по форме, стилю и теме произведения из фондов краеведческого музея, Художественного музея, Дома Мастера, частных собраний.









Послушать саксофон м другие джазовые инструменты сегодня можно под открытым небом в парке Победы. В 18:00 Липецкий Дом музыки представит концертную программу Липецкого джазового оркестра (6+).









Средние чаевые таксистам составляют сегодня 120 рублей, а автозаправщикам и автомойщикам — около 100 рублей.









В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Российской, Солнечной, Чаплыгина, Школьной, Шмидта, в переулке Кочубея.Пятница – особое испытание для водителей. Сегодня пробок на улицах будет намного больше обычного, поэтому вдвойне вырастет роль «Яндекс-карт» и аналогичных приложений, которые могут подсказать, где заторы меньше и помогут добраться быстрее.Записаться на прогулку можно по телефону (4742) 72-61-03. Стоимость экскурсии символическая – 200 рублей.Приходить рекомендуют целыми семьями.В Музейно-выставочном центре Липецка (ул. Ленина, 9) в 17:00 состоится открытие новой выставки «Запечатлённые мгновения»Выставка продлится до 28 июля. Музей работает по средам – воскресеньям с 11:00 до 19:00.Гонки на моторных лодках, гидроскутерах и глиссерах сегодня смогут наблюдать липчане в районе городской Набережной. В 10:00 в акватории реки Воронеж стартует Кубок губернатора по водно-моторному спортуКроме того, в 18:00 проект «Уличный артист» соберёт зрителей на эстраде Нижнего парка и в Быхановом саду.А на Городище в 20:00 покажут фильм на большом экране - «Я делаю шаг». Россия, 2023. Мелодрама. Режиссёр Ольга Акатьева (6+).Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. А Саше есть что скрывать от всего мира. Рейтинг фильма на Кинопоиске – 7.8.В ролях: Сергей Новосад, Мария Аронова, Анастасия Талыгина. Равшана Куркова.76% липчан в опросе SuperJob заявили, что оставляют чаевые в кафе и ресторанах. 33% опрошенных так делают регулярно, 43% - иногда.60 % липчан оставляют чаевые таксистам. 40% — курьерам. 30% — парикмахерам.Самые щедрые чаевые липчане платят в отелях: в среднем — 400 рублей. Размер чаевых сотрудникам кафе и ресторанов составляет 300 рублей, парикмахерам - 240 рублей.Четверть опрощенных никогда не оставляет чаевые, ведь это – американская практика, которая необязательна в скрепной стране.