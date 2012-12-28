«У нас второй день нет холодной воды. Ни искупаться, ни постираться, ни помыть посуду!»

Жители Сырского Рудника просят хотя бы возить им воду в цистернах.

Сегодня в GOROD48 позвонила жительница пятого этажа дома №5 по улице Монтажников Наталья Брежнева. Женщина сообщила, что вот уже двое суток в восьмиподъездной пятиэтажке нет холодной воды:— Ни искупаться, ни постираться, ни помыть посуду! И такая ситуация — по всему поселку. Мы обращались в «РВК-Липецк». Нам сказали, что в системе нет напора — воду разбирают жители частного сектора на полив огородов. Ладно, но почему нам не подвозят воду в цистернах?Мы переадресовали вопль о помощи компании «РВК-Липецк».Нам ответили, что компания не ограничивала водоснабжение дома №5 на улице Монтажников, поэтому не была обязана организовать и подвоз воды.— Для выяснения причины снижения давления в сети водоканал проведут проверку. При необходимости выполнят регулировку на сетях, — сообщили в пресс-службе «РВК».В компании отметили, что летом, особенно в жаркую погоду, давление в сети может снижаться из-за повышенного водоразбора. «Горожане используют больше воды на бытовые нужды и полив огородов. По сравнению с весной потребление питьевой воды в Липецке выросло в 2,5 раза. Часто причиной снижения напора являются помимо бесконтрольного потребления воды незаконные подключения к сетям, несанкционированная установка населением повысительных насосных станций. Постороннее вмешательство в работу городской системы водоснабжения может стать причиной аварий, загрязнения воды. Специалисты «РВК-Липецк регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных врезок, выставляют тем, кто это сделал, штрафы за потребление воды с учетом пропускной способности трубы».