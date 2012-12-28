Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
20 лет роста, упорного труда и развития технологий – компания «Липецкое станкостроительное предприятие» отметила юбилей
Бизнес
Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибшие на СВО, Карьер против и сокращение рабочего дня из-за жары
Общество
На Карьере снова неспокойно: жители частных домов не хотят соседства с многоэтажками
Общество
«Похитили случайного прохожего и увезли в лес»: СК расследовал необычное дело
Происшествия
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Общество
При температуре воздуха от 28,5 °С рекомендовано сокращение продолжительности рабочего дня
Общество
Липчанам предлагают выбрать новое название для 12 остановок
Общество
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Происшествия
Спасатели предупреждают о грозе и граде
Общество
В районах Левобережья, Дикого и Тракторного отключат холодную воду
Общество
Читать все
«У нас второй день нет холодной воды. Ни искупаться, ни постираться, ни помыть посуду!»
Общество
В Липецкой области два человека получили солнечные удары
Общество
Липчан предупреждают о дожде с грозами
Погода в Липецке
Дал леща и поставил на колени: липецкая полиция изучает очередное видео с молодёжными разборками
Происшествия
Между «Ростелекомом» и ТРЦ «Малибу» появится именной сквер
Общество
Гражданина Узбекистана осудили в Ельце за поддельный документ
Общество
Дальнобойщик получил ожоги 17% тела из-за вспышки газового баллона в кабине
Происшествия
Исследование: средний доход жителей Липецка вырос за год на 13%
Экономика
В Липецком округе 25-летняя женщина перевела мошенникам 2 миллиона 680 тысяч рублей
Происшествия
НЛМК подарил Липецку еще один граффити с «Металлургом будущего»
НЛМК Live
Читать все
Общество
469
сегодня, 13:33
9

«У нас второй день нет холодной воды. Ни искупаться, ни постираться, ни помыть посуду!»

Жители Сырского Рудника просят хотя бы возить им воду в цистернах.

Сегодня в GOROD48 позвонила жительница пятого этажа дома №5 по улице Монтажников Наталья Брежнева. Женщина сообщила, что вот уже двое суток в восьмиподъездной пятиэтажке нет холодной воды:

— Ни искупаться, ни постираться, ни помыть посуду! И такая ситуация — по всему поселку. Мы обращались в «РВК-Липецк». Нам сказали, что в системе нет напора — воду разбирают жители частного сектора на полив огородов. Ладно, но почему нам не подвозят воду в цистернах?

Мы переадресовали вопль о помощи компании «РВК-Липецк».

Нам ответили, что компания не ограничивала водоснабжение дома №5 на улице Монтажников, поэтому не была обязана организовать и подвоз воды.

— Для выяснения причины снижения давления в сети водоканал проведут проверку. При необходимости выполнят регулировку на сетях, — сообщили в пресс-службе «РВК».

В компании отметили, что летом, особенно в жаркую погоду, давление в сети может снижаться из-за повышенного водоразбора. «Горожане используют больше воды на бытовые нужды и полив огородов. По сравнению с весной потребление питьевой воды в Липецке выросло в 2,5 раза. Часто причиной снижения напора являются помимо бесконтрольного потребления воды незаконные подключения к сетям, несанкционированная установка населением повысительных насосных станций. Постороннее вмешательство в работу городской системы водоснабжения может стать причиной аварий, загрязнения воды. Специалисты «РВК-Липецк регулярно проводит рейды по выявлению нелегальных врезок, выставляют тем, кто это сделал, штрафы за потребление воды с учетом пропускной способности трубы».
жара
вода
«РВК-Липецк»
0
0
4
0
0

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
9 минут назад
Сочувствую... думаю, огороды это только отговорки. Опять, наверное, трубы не туда присоединили.
Ответить
Захарова
26 минут назад
Какие огороды поливает население ночью? Предположим, что днем, но ночью воды тоже нет! Это как? зато квитанции регулярно! У нас в городе есть следственный коимите, Роспотребнадзор, прокуратрура или только круговая порука?
Ответить
житель
28 минут назад
а скоро выборы губернатора
Ответить
Жилец
45 минут назад
А на Советской 26 с 9 мая нет горячей воды! 2 месяца, Карл, 2 месяца без горячей воды!
Ответить
Жилец 2
31 минуту назад
И на советской 26 в нет, и никто ничего не знает, куда жаловаться?
Ответить
Патриот
51 минуту назад
Так наступает коммунизм
Ответить
Липчанка
53 минуты назад
Мне кажется в этом году все поставщики ресурсов решили испытать народ на прочность и узнать пределы нашего терпения. В нашем доме на Меркулова 26 с 30 мая нет горячей воды и судя по всему и не предвидится в ближайшее время.
Ответить
Гость
57 минут назад
Зато есть Остров за бешенные деньги
Ответить
Дед Митяй
сегодня, 13:43
Один большой беспредел! У людей нет воды, а виновных тоже нет! Как людям-то жить без холодной воды?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru