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Общество
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сегодня, 13:10
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Гражданина Узбекистана осудили в Ельце за поддельный документ
Фальшивую миграционную карту мужчина купил за 3000 рублей в городе Котельники Московской области.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина попался с поддельной миграционной картой, которую в ноябре 2023 года он купил за 3000 рублей у неизвестного в микрорайоне «Опытное поле» города Котельники Московской области.
Поддельный документ — миграционную карту на свое имя с указанием о пересечении границы России мужчина в конце ноября прошлого года передал для постановки на учёт по месту пребывания. Но её тут же изъяли.
Приговором суда иностранцу назначен штраф в 20 000 рублей.
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