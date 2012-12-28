Гражданина Узбекистана осудили в Ельце за поддельный документ

Фальшивую миграционную карту мужчина купил за 3000 рублей в городе Котельники Московской области.

Елецкий городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана по части третьей статьи 327 УК РФ — приобретение, хранение в целях использования, использование заведомо поддельного официального документа.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, мужчина попался с поддельной миграционной картой, которую в ноябре 2023 года он купил за 3000 рублей у неизвестного в микрорайоне «Опытное поле» города Котельники Московской области.Поддельный документ — миграционную карту на свое имя с указанием о пересечении границы России мужчина в конце ноября прошлого года передал для постановки на учёт по месту пребывания. Но её тут же изъяли.Приговором суда иностранцу назначен штраф в 20 000 рублей.