В районах Левобережья, Дикого и Тракторного отключат холодную воду

С отключениями холодной воды 4 июля более полусотни улиц столкнутся из-за плановых ремонтных работ на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 19, 23, 37 по улице Котовского, № 1 в переулке Кочубея, № 24 по улице Школьной, № 22 по улице Комсомольской, также жители частного сектора улиц Верхней, Кирова, Пригородной, 1-й Крымской, 2-й Крымской, Киевской, Комсомольской, Джамбула, Шмидта, Котовского, Школьной, Кооперативной, Чаплыгина, переулка Кочубея. Воду подвезут к дому № 78а по улице Верхней.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 1, 1а, 3, 3а по улице Артемова, №№ 1, 2, 4 по улице Осканова, № 20 по улице Осипенко, № 1а по улице Гастелло, №№ 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а по улице Металлургов, №№ 2, 4, 6 по улице Стаханова, №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 по улице Смургиса, №№ 37, 39, 41 по улице Водопьянова. С перебоями также столкнутся жители частного сектора улиц Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, Озерной, переулков 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного.Подвоз воды организуют по адресам: улица Артемова, 1а, переулок 1-й Лесной, 2, улица Осипенко, 20, улица Стаханова, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.4 июля плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перерывы подачи электричества из-за монтажа приборов учета (не более трех часов для отдельного домовладения) будут на улицах Волгоградской, Ленинградской, Ильича, Флерова, Жуковского.С 09:00 до 20:00 монтаж приборов учета электроэнергии будут проводить на улице Тамбовской.С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Московскую, Ангарскую, проезды Универсальный, Поперечный, Товарный.