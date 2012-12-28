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сегодня, 12:50
Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику
На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали торжественные награждения ко Дню металлурга. Всего в этом году отметят более 1400 сотрудников.
- Работаю на комбинате уже более сорока лет. Приятно, когда результаты твоего труда получают достойную оценку, вдвойне приятно - когда эта оценка от коллег, - рассказал Олег Панфилов.
За высокие производственные результаты машинисту крана механоремонтного цеха Наталье Козловой вручили благодарность от компании. История семьи Натальи тесно связана с предприятием не одно десятилетие. Сама она работает в компании уже 35 лет.
- Это не первая моя корпоративная награда, но такие награждения всегда приятны, волнительны и служат хорошим стимулом для новых достижений, - считает Наталья Козлова.
Всего корпоративными наградами за высокие профессиональные достижения отметят более 1200 сотрудников компании. В их числе около 600 работников, которые получат благодарность или почетную грамоту, благодарственные письма от руководителей структурных подразделяй получат более 200 работников, а около 300 сотрудникам будет присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные почетные знаки получат 120 работников, муниципальные, региональные и ведомственные награды вручат 145 сотрудникам, а 54 работника представлены к государственным наградам.
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