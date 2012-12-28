Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику

На Новолипецком металлургическом комбинате стартовали торжественные награждения ко Дню металлурга. Всего в этом году отметят более 1400 сотрудников.

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Работники комбината получат корпоративные, муниципальные, региональные, ведомственные награды Минпромторга и государственные награды. Одними из первых чествовали сотрудников машиностроительного и ремонтного комплексов, прокатных цехов комбината. В их числе слесарь-ремонтник цеха по ремонту сталеплавильного оборудования Олег Панфилов. За многолетний добросовестный труд ему присвоили почетное звание «Ветеран труда НЛМК».- Работаю на комбинате уже более сорока лет. Приятно, когда результаты твоего труда получают достойную оценку, вдвойне приятно - когда эта оценка от коллег, - рассказал Олег Панфилов.За высокие производственные результаты машинисту крана механоремонтного цеха Наталье Козловой вручили благодарность от компании. История семьи Натальи тесно связана с предприятием не одно десятилетие. Сама она работает в компании уже 35 лет.- Это не первая моя корпоративная награда, но такие награждения всегда приятны, волнительны и служат хорошим стимулом для новых достижений, - считает Наталья Козлова.Всего корпоративными наградами за высокие профессиональные достижения отметят более 1200 сотрудников компании. В их числе около 600 работников, которые получат благодарность или почетную грамоту, благодарственные письма от руководителей структурных подразделяй получат более 200 работников, а около 300 сотрудникам будет присвоено почетное звание «Ветеран труда НЛМК». Золотые и серебряные почетные знаки получат 120 работников, муниципальные, региональные и ведомственные награды вручат 145 сотрудникам, а 54 работника представлены к государственным наградам.