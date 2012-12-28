Пять человек пострадали в ночной аварии под Липецком

За сутки на дорогах области один человек погиб и девять — получили травмы.



Накануне около полуночи на дороге «Подъезд к городу Липецку» 38-летний водитель «Мазды» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и четыре его пассажира с различными травмами госпитализированы.Вчера в дорожных авариях пострадали два подростка и ребенок.В Долгоруковском районе на грунтовой дороге возле деревни Изубриевка 1-я столкнулись мопед под управлением 14-летнего подростка и автомобиль «ВАЗ-2107» с 15-летним водителем. С места аварии подросток доставлен в больницу.В Задонском районе 36-летний водитель автомобиля «Хино» допустил наезд на стоящий автомобиль «Шкода» с 43-летним мужчиной за рулем, который от полученных травм погиб на месте, а его 17-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.На улице Луначарского в Усмани мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали. Сотрудники госавтоинспекции отыскали мотоциклиста — им оказался 17-летний парень. Проводится расследование.