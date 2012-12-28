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37 минут назад
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Пять человек пострадали в ночной аварии под Липецком

За сутки на дорогах области один человек погиб и девять — получили травмы.

Накануне около полуночи на дороге «Подъезд к городу Липецку» 38-летний водитель «Мазды» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и четыре его пассажира с различными травмами госпитализированы.

Вчера в дорожных авариях пострадали два подростка и ребенок.

В Долгоруковском районе на грунтовой дороге возле деревни Изубриевка 1-я столкнулись мопед под управлением 14-летнего подростка и автомобиль «ВАЗ-2107» с 15-летним водителем. С места аварии подросток доставлен в больницу.

В Задонском районе 36-летний водитель автомобиля «Хино» допустил наезд на стоящий автомобиль «Шкода» с 43-летним мужчиной за рулем, который от полученных травм погиб на месте, а его 17-летняя пассажирка с травмами госпитализирована.

На улице Луначарского в Усмани мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП. Ребенка госпитализировали. Сотрудники госавтоинспекции отыскали мотоциклиста — им оказался 17-летний парень. Проводится расследование.

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Комментарии (6)

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Сначала новые
Енотта
3 минуты назад
Не справился с управлением значит забыл как рулить
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Ёпт
8 минут назад
колесо лопнуло на ходу - не, не слышала?
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креативный
12 минут назад
Во дают подростки,без прав бьют всех подряд.
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Гостья
17 минут назад
Не понимаю, когда пишут - не справился с управлением. Водитель был пьяный? Машина не исправна? Скорость большая или водить не научился? Гололёда, вроде бы как нет.
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дед
7 минут назад
Точно. Зимой только и пишут те,кому все должны,мол почему не почистили,не посыпали... Причина тут одна, НОЧЬ,в темноте дорогу не увидел.
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да уж
22 минуты назад
Хорошо,что понторез на Мазде Нико не зацепил с собой.
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