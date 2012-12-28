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Общество
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вчера, 22:46
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной перебоев с холодной водой 3 июля в центральной части города и районе Левого берега станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица Доватора, 8, улица адмирала Макарова, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Жуковского, Коммунистической, Краснозаводской, Ленинградской, Карла Маркса, по Петровскому проезду – отключения в данный промежуток составят не более трех часов для отдельного домовладения.
С 14:00 до 18:00 монтаж приборов учета и приостановка подачи электроэнергии будут проводиться на улице Донской.
С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Известковую, Фридриха Энгельса, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, 3-го Сентября, Волгоградскую, Гвардейскую, Донскую, Красина, Лазо, Ленинградскую, Песчаную, Седова, Станиславского, Чехова, 9 Мая, М. Расковой, Союзную, Лебедянское шоссе, проезды Товарный, Трубный, Потапова.
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