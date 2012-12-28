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На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
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вчера, 22:46

На девяти улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной перебоев с холодной водой 3 июля в центральной части города и районе Левого берега станут плановые ремонтные работы на сетях, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ дома №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, №№ 5, 7, 7/1, 9, 11а по улице Папина, №№ 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8 по улице Доватора, № 7 по улице Айвазовского, №№ 22, 22а по проспекту Победы; в районе Левобережья – дома № 2 по улице адмирала Макарова, №№ 1, 1а, 3 по проспекту Мира, №№ 2, 4 по улице Зои Космодемьянской, №№ 4, 4г на площади Мира.
Машины с водой для питья будут находиться по адресам: улица Доватора, 8, улица адмирала Макарова, 2. После окончания работ возможно повышение мутности воды.

3 июля плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.

С 08:00 до 18:00 с перебоями со светом из-за монтажа приборов учета столкнутся потребители на улицах Жуковского, Коммунистической, Краснозаводской, Ленинградской, Карла Маркса, по Петровскому проезду – отключения в данный промежуток составят не более трех часов для отдельного домовладения.

С 14:00 до 18:00 монтаж приборов учета и приостановка подачи электроэнергии будут проводиться на улице Донской.

С 09:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Известковую, Фридриха Энгельса, 1-ю Воронежскую, 2-ю Воронежскую, 3-го Сентября, Волгоградскую, Гвардейскую, Донскую, Красина, Лазо, Ленинградскую, Песчаную, Седова, Станиславского, Чехова, 9 Мая, М. Расковой, Союзную, Лебедянское шоссе, проезды Товарный, Трубный, Потапова.
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