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сегодня, 09:32
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«Инфинити Групп» не стали включать в реестр недобросовестных подрядчиков

Арбитражный суд признал законным решение Липецкого УФАС России об отказе включать в реестр недобросовестных подрядчиков ООО «Инфинити Групп».

В арбитражный суд обратилось «Дорожное агентство Липецкой области» с заявлением к УФАС по Липецкой области о признании незаконным отказа включения сведений об ООО «Инфинити Групп» в реестр недобросовестных поставщиков.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в феврале 2021 года по результатам выигранного ООО «Инфинити Групп» аукциона был заключен государственный контракт на выполнение работ по ремонту 12 автомобильных дорог общего пользования регионального значения. 22 июля 2021 года заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с не исполнением подрядчиком его условий.

4 августа 2021 года ОКУ «Липецкавтодор» обратилось в Липецкое УФАС России с информацией об одностороннем отказе заказчика от исполнения государственного контракта в связи с тем, что подрядчиком нарушены сроки выполнения работ. Но комиссией Липецкого УФАС России проведена проверка, на основании которой сделан вывод о том, что подрядчик не уклонялся от выполнения работ, произвел определенные виды работ, то есть принимал возможные и зависящие от него меры для надлежащего исполнения контракта. В результате комиссия Липецкого УФАС России пришла к выводу, что нарушение сроков выполнения подрядчиком работ произошло не по вине последнего, а завершить все работы в установленный срок подрядчик не мог по объективным причинам и не зависящим от него обстоятельствам. Липецкое УФАС России приняло решение не включать в реестр недобросовестных поставщиков сведения об ООО «Инфинити Групп».

ОКУ «Липецкавтодор» обратилось в суд с заявлением о признании этого решения незаконным. Арбитражный суд вынес решение об отказе в удовлетворении этих требований и встал на сторону Липецкого УФАС России.

Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

УФАС
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Комментарии (5)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
11 минут назад
Ну если не по вине подрядчика, тогда накажите того по чьей вине....только что то слова об этом нет, кто виноват
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Гость
15 минут назад
Ну если не по вине подрядчика, тогда накажите того по чьей вине....только что то слова об этом нет, кто виноват
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Гость
15 минут назад
Ну если не по вине подрядчика, тогда накажите того по чьей вине....только что то слова об этом нет, кто виноват
Ответить
Гость
32 минуты назад
А после реорганизуют или создадут новую, к примеру с ООО "Инфинити Групп" на ООО "Инфинити Альянс" и всё, снова добросовестной подрядчик.
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Викторм
48 минут назад
Да там не в списки вносить надо, а сажать на долгие годы...
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