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сегодня, 09:01
8

Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб

1 июля под колеса автомобилей попали два ребенка.

Утром 1 июля в Липецке на улице Минской 28-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 12-летнего велосипедиста, а затем въехал в световую опору. Ребенка с травмами госпитализировали.

Еще один юный велосипедист попал под автомобиль в Задонске на улице Мира.12-летнего мальчика сбила  40-летняя женщина за рулем «Лады Весты». Подросток доставлен в больницу. 

Фото управления госавтоинспекции по Липецкой области

авария
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Да
9 минут назад
В населённом пункте скорость передвижения нужно снижать. Кто праа, кто виноват, следствие разберётся.
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Александр Н.
13 минут назад
Летний период самый опасный в плане аварий, дети на каникулах, велосипедисты и самокатчики, водителям повышенное внимание на дорогах, кто прав кто виноват вопрос повисший в воздухе-дети есть дети.
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да уж
53 минуты назад
А если бы твоего сбили.
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Пешеход
28 минут назад
Нужно смотреть за детьми. А если бы твой сын или дочь был за рулём авто?????
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Гость
сегодня, 09:20
Очередной мелкий недотёпа возомнивший себя полноценным участником дорожного движения. Может хоть этот случай чему то его научит. Жалко женщину водителя, сколько нервотрёпки придётся испытать из за этих малолетних педалёров и самокатчиков которым плевать на ПДД.
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Бабка Нюра
сегодня, 09:18
Как же любят пешеходы,велосипедисты и самокатчики ходить переломанными или уходить в мир иной!!!для вас ведь существуют тратуары и отведенные места для перехода дороги,но увы не хотят,адреналина требуют!!!
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А
сегодня, 09:28
Вы, не зная подробностей, сразу определили виновных. Может уже хватит заочно назначать виновных. Пусть этим занимаются профессионалы. А мы можем выразить только сочувствие и пожелать выздоровления.
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Пешеход
53 минуты назад
Вы, не зная подробностей, сразу определили виновных. Может уже хватит заочно назначать виновных. Пусть этим занимаются профессионалы. А мы можем выразить только сочувствие и пожелать выздоровления. Суда по фоту там вина велосипедиста. Просто специалист работает за деньги. А так же может ошибаться
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