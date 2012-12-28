Пострадавшие в перевернувшемся «ВАЗе» дети — с серьёзными травмами в областной детской больнице
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Липецкая вечЁрка: девять сбитых беспилотников, трое утонувших за выходные и пьяная авария со страшным исходом
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Происшествия
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сегодня, 09:01
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Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб
1 июля под колеса автомобилей попали два ребенка.
Еще один юный велосипедист попал под автомобиль в Задонске на улице Мира.12-летнего мальчика сбила 40-летняя женщина за рулем «Лады Весты». Подросток доставлен в больницу.
Фото управления госавтоинспекции по Липецкой области
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