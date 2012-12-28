Водитель «ВАЗа» сбил ребенка и въехал в столб

1 июля под колеса автомобилей попали два ребенка.



Утром 1 июля в Липецке на улице Минской 28-летний водитель «ВАЗ-2114» сбил 12-летнего велосипедиста, а затем въехал в световую опору. Ребенка с травмами госпитализировали.Еще один юный велосипедист попал под автомобиль в Задонске на улице Мира.12-летнего мальчика сбила 40-летняя женщина за рулем «Лады Весты». Подросток доставлен в больницу.