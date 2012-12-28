Припозднившийся клиент задушил самогонщицу подушкой

А после приятели подожгли тело женщины.

В Елецком районе передано в суд уголовное дело в отношении 64-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве. Эти трагические события развернулись с 13 на 14 апреля ещё 2006 года в деревне Малая Суворовка Елецкого района. По версии следствия, трое собутыльников приехали ночью в дом на улице Центральной за самогоном — спиртное неожиданно закончилось поздно вечером.80-летняя женщина впустила покупателей в дом, но с порога стала высказывать своё недовольство мужчинам из-за того, что они поздно приехали покупать спиртное. Во время конфликта двое мужчин вышли в коридор, чтобы не вмешиваться. А ссора самогонщицы и обвиняемого набирала обороты: женщина стала оскорблять мужчину нецензурной бранью, а он пустил в ход кулаки.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, cледствие полагает, что обвиняемый нанес женщине не менее 6 ударов руками по лицу и голове, от которых потерпевшая упала на пол на спину, но при этом вновь сказала что-то оскорбительное в адрес мужчины.Это его разозлило ещё больше. Обвиняемый схватил женщину двумя руками за шею и стал с силой сдавливать. Женщина сразу начала хрипеть. А мужчина взял со стоящей рядом кровати подушку, положил её на лицо женщины и стал перекрывать последней доступ к кислороду.Примерно через пять минут женщина перестала подавать признаки жизни. Она умерла от механической асфиксии. Мужчина испугался, вышел в коридор и рассказал собутыльникам, что убил самогонщицу. Те заглянули в комнату и были шокированы увиденным, а затем стали ругаться на приятеля. После чего они все втроем вышли на улицу и сели в автомобиль. В салоне машины они решили, что просто так нельзя оставлять труп женщины, и что улики нужно уничтожить. Один из собутыльников предложил поджечь труп и обвиняемый согласился. Один из приятелей поджег постельное белье и вещи на погибшей. Второй стал искать спиртное в доме, разбрасывая при этом вещи, однако ничего не нашел. Затем мужчины покинули дом и уехали на автомобиле в деревню Екатериновка Елецкого района.А спустя несколько лет участник поджога стал вымогать у обвиняемого деньги, говоря о том, что если тот не передаст ему определенную сумму, то тот сообщит о совершенном преступлении в правоохранительные органы. В 2021 году обвиняемый передал бывшему другу и собутыльнику 150 000 рублей, чтобы тот никому не рассказал об убийстве. Участник поджога даже написал расписку о том, что получил деньги.После этого обвиняемый сам не выдержал и рассказал своей жене об убийстве, и что теперь ему приходится отдавать деньги за молчание.В ходе следствия мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Его действия квалифицированы следствием по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Санкция статьи — от шести до пятнадцати лет лишения свободы.