Общество
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сегодня, 11:28
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10 дней дерево висит на проводах над оживленной дорогой
Ветер свалил его во время урагана 16 июня. Кому предстоит его убрать выяснилось только сегодня.
«В Россетях по Добровскому району сказали, что это не наша территория, в 112 обращение зарегистрировано и толку никакого. А если дерево оборвёт провода и упадёт на проезжающие машины или автобус с пассажирами?» — переживают жители села.
В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 пояснили, что дерево уберет 27 июня ОГУП «Липецкдоравтоцент», это предприятие занимается обслуживанием региональных дорог.
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