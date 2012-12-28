10 дней дерево висит на проводах над оживленной дорогой

Ветер свалил его во время урагана 16 июня. Кому предстоит его убрать выяснилось только сегодня.

Жители села Капитанщино Добровского района пожаловались GOROD48 на дерево, которое 10 дней висит на проводах на мосту дороги Липецк-Мичуринск. Ветер свалил ствол во время урагана 16 июня.«В Россетях по Добровскому району сказали, что это не наша территория, в 112 обращение зарегистрировано и толку никакого. А если дерево оборвёт провода и упадёт на проезжающие машины или автобус с пассажирами?» — переживают жители села.В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 пояснили, что дерево уберет 27 июня ОГУП «Липецкдоравтоцент», это предприятие занимается обслуживанием региональных дорог.