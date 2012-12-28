Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Погибшему под колёсами «Рено» в Грязинском районе мальчику было 9 лет
Происшествия
Первый липецкий двор закрылся от чужих машин
Общество
В селе Преображенье выгорел свинокомплекс — погибли все свиноматки с поросятами
Происшествия
В Липецке эвакуируют торговый центр на улице Меркулова
Происшествия
«Шерше ля фам»: в стрельбе на улице Стаханова замешана женщина
Происшествия
В Грязинском районе женщина на «Рено» насмерть сбила ребёнка
Происшествия
Громкое дело об убийстве сотрудника липецкой колонии рассмотрит суд присяжных
Происшествия
Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу
Общество
На девяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра
Общество
Читать все
Сессия городского Совета Липецка выбирает мэра
Общество
Новым главой Липецка избран 44-летний Роман Ченцов
Политика
В субботу — сухой закон
Общество
Жуткую остановку обнаружили липчане на улице Ударников
Общество
10 дней дерево висит на проводах над оживленной дорогой
Общество
«Лада Приора» въехала в столб: пострадал 19-летний водитель
Происшествия
Зачем в Ельце занялись «примитивизмом»?
Общество
Грязинец дискредитировал Вооружённые силы России во «ВКонтакте»
Происшествия
Подъезд липецкой многоэтажки затопило сверху донизу
Общество
Управделами горсовета, металлург и строитель стали новыми Почетными гражданами Липецка
Общество
Читать все
Общество
1610
сегодня, 11:28
12

10 дней дерево висит на проводах над оживленной дорогой

Ветер свалил его во время урагана 16 июня. Кому предстоит его убрать выяснилось только сегодня.

Жители села Капитанщино Добровского района пожаловались GOROD48 на дерево, которое 10 дней висит на проводах на мосту дороги Липецк-Мичуринск. Ветер свалил ствол во время урагана 16 июня.

«В Россетях по Добровскому району сказали, что это не наша территория, в 112 обращение зарегистрировано и толку никакого. А если дерево оборвёт провода и упадёт на проезжающие машины или автобус с пассажирами?» — переживают жители села.



В управлении дорог и транспорта Липецкой области GOROD48 пояснили, что дерево уберет 27 июня ОГУП «Липецкдоравтоцент», это предприятие занимается обслуживанием региональных дорог.
дерево
провода
0
2
4
1
5

Комментарии (12)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Владимир Владимирович
сегодня, 13:26
Им некогда, у них выборы мэра.
Ответить
Сухов
11 минут назад
Эт точно!
Ответить
нлмк
сегодня, 13:15
на перекрёстке прокатная и адм.макарова тоже дерево на проводах а чуть дальше критически наклонена и всем наплевать
Ответить
ттт
сегодня, 13:08
так то Липецкдоравтоцент это про дорогу, а тут провода под напряжением. Если шибанет кто сидеть будет? - тот кто от дерева отморозился (деньги за энергию брать не забываем и это не Липецкдоравтоцент) или кто? или провода ничьи - можно срезать?
Ответить
Алла Васильева-Тимашова
сегодня, 13:05
и все эти 10 дней городом командует ченцов
Ответить
Правдивый
сегодня, 12:36
У нас провод уже пол месяца лежит на центральном тротуаре улицы Краснознаменная и ни кому ничего не надо, это вообще беспредельщина.
Ответить
Александр Н.
сегодня, 12:32
Как что-то делать-это не наша территория, как деньги получать-это всегда мы.
Ответить
гость
сегодня, 12:23
Ну что вы в самом деле. Тут велопробег, марафон , фестиваль, мэра выбирать надо, стока дел , стока дел. Ну что вы пристали с вашим деревом
Ответить
Ольга Ивановна
сегодня, 12:03
Золотые слова - " это не наша территория".
Ответить
112
сегодня, 11:45
Бестолковая организация.
Ответить
112
сегодня, 11:45
Бестолковая организация.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
А знаете ли вы
«Дети с отрядом играли в «Зарницу...», а помните ли вы, каким оно было, пионерское детство?
Общество
Минус как плюс
Общество
Детским садам в Липецке рекомендовано перенести родительские чаты в «Сферум»
Экономика
Липецкая область заняла 34 место по динамике зарплат
Экономика
Липчане хранят на депозитных счетах 226 миллиардов рублей
Происшествия
«Им все сошло с рук!»
Общество
Липчане смогут сдать накопившуюся дома мелочь
Общество
В аппарате липецкого омбудсмена заинтересовались информацией о детях с тряпками на оживленном перекрестке
Общество
Проклятое место: на остановке «Улица 50 лет НЛМК» снова провалился тротуар
Общество
Указ об ограничениях для мигрантов подписал губернатор Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru