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Происшествия
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сегодня, 11:47
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По делу о падении футбольных ворот на ребенка судят главу сельского поселения
12 летний мальчик получил сотрясение мозга и переломы, на его лице навсегда остались шрамы.
По данным следствия, ворота не были закреплены и представляли опасность для жизни и здоровья людей. Мальчик помимо сотрясения мозга и переломов, получил травмы, после которых на лице остались рубцы, являющиеся неизгладимыми. Таким образом, его здоровью был причинен тяжкий вред.
Как следует из обвинительного заключения, в силу должностных обязанностей глава сельского поселения должен был организовать регулярный осмотр спортивного объекта, стоящего на балансе сельского поселения, а также своевременное устранение дефектов или демонтаж опасного оборудования. Однако этого сделано не было, что и привело к падению ворот, сообщает пресс-служба судебной системы области.
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