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1566
сегодня, 11:47
4

По делу о падении футбольных ворот на ребенка судят главу сельского поселения

12 летний мальчик получил сотрясение мозга и переломы, на его лице навсегда остались шрамы.

Елецкий районный суд рассматривает дело о халатности, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека: прошлым летом в поселке Газопровод на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота. В преступлении обвиняется 40-летний глава Нижневоргольского сельсовета.

По данным следствия, ворота не были закреплены и представляли опасность для жизни и здоровья людей. Мальчик помимо сотрясения мозга и переломов, получил травмы, после которых на лице остались рубцы, являющиеся неизгладимыми. Таким образом, его здоровью был причинен тяжкий вред.

Как следует из обвинительного заключения, в силу должностных обязанностей глава сельского поселения должен был организовать регулярный осмотр спортивного объекта, стоящего на балансе сельского поселения, а также своевременное устранение дефектов или демонтаж опасного оборудования. Однако этого сделано не было, что и привело к падению ворот, сообщает пресс-служба судебной системы области. 

халатность
несчастный случай
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Комментарии (4)

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Лиза
сегодня, 13:47
Висеть не надо на воротах, тогда они и не упадут!
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Гость
сегодня, 13:16
Назовите поле в городе где футбольные ворота закреплены? Порой вижу как ворота перемещаются с место на место сами игроки или те же ребята из секций, так как очень много тренируются в одно ито же время секций по минифутболу.
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Не оправдываю
сегодня, 13:13
Но. А ворота просто так упали? Или им конкретно помогли? Дети щас пипец...
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сергей
сегодня, 11:58
А ворота предназначены чтобы на них качаться
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