По падению футбольных ворот на ребенка возбуждено уголовное дело

Должностные лица обвиняются в халатности.

Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ) по факту халатности должностных лиц, ответственных за содержание спортплощадки, на территории которой получил травму несовершеннолетний.



По данным следствия, днем 5 июля на спортплощадке в поселке Газопровод на 12-летнего мальчика упали минифутбольные ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы.



Экспертиза определила, что здоровью школьника был причинен вред средней тяжести, а рубцы на его лице являются неизгладимыми. Это стало, по данным следствия, результатом бездействия должностных лиц администраций Елецкого района и сельского поселения, ответственных за содержание и обслуживание спортплощадки и спортинвентаря, допустивших падение незакрепленных ворот, сообщает областное управление следственного комитета.

