Общество

сегодня, 17:43

По падению футбольных ворот на ребенка возбуждено уголовное дело

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#несчастный случай #техника безопасности
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По падению футбольных ворот на ребенка возбуждено уголовное дело

Должностные лица обвиняются в халатности.

Елецким МСО СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 293 УК РФ) по факту халатности должностных лиц, ответственных за содержание спортплощадки, на территории которой получил травму несовершеннолетний.

По данным следствия, днем 5 июля на спортплощадке в  поселке Газопровод на 12-летнего мальчика упали минифутбольные ворота. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы и ушибы. 

Экспертиза определила, что здоровью школьника был причинен вред средней тяжести, а рубцы на его лице являются неизгладимыми. Это стало, по данным следствия, результатом бездействия должностных лиц администраций Елецкого района и сельского поселения, ответственных за содержание и обслуживание спортплощадки и спортинвентаря, допустивших падение незакрепленных ворот, сообщает областное управление следственного комитета.
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#несчастный случай #техника безопасности
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Комментарии (2)

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Сергей

46 минут назад
Попробуйте запретить детям висеть на воротах и увидите, что они с них слезать не будут.
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омсквич

сегодня, 21:26
Запретить футбол и всего делов
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А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
#знаете ли вы #краеведение
57
А знаете ли вы, что Нижний парк могли продлить до Сокола, построить в нем суперстадион и канатную до...
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