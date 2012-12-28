«Караул! Две недели течет вода!»

Липчане не знают к кому обратиться.

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Горожане, живущие недалеко от автовокзала «Липецк», в переулке Верещагина чувствуют себя как в Венеции, по дороге течет вода.«По переулку Верещагина две недели течет вода. Ни водоконал, Госжилинспекция, ни управление ЖКХ не обращают на это внимание! Караул!» — жалуется одна из обитательниц переулка.«РВК-Липецк» обследовал утечку у дома № 15 по переулку Верещагина и обнаружил, что порыв произошел на частной врезке. Следовательно устранить утечку должен собственник сетей. Но он отказался подписывать акт-предписание об устранении порыва.«Документ был составлен в одностороннем порядке. В ближайшее время собственнику будет выписан акт о необходимости ликвидации утечки в течение трех дней. Если работы не будут выполнены, водоканал будет вынужден ограничить водоснабжение по данному адресу», — сообщили в пресс-службе мэрии.