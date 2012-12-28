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4004
вчера, 15:30
19

«Караул! Две недели течет вода!»

Липчане не знают к кому обратиться.

Горожане, живущие недалеко от автовокзала «Липецк», в переулке Верещагина чувствуют себя как в Венеции, по дороге течет вода.

«По переулку Верещагина две недели течет вода. Ни водоконал, Госжилинспекция, ни управление ЖКХ не обращают на это внимание! Караул!» — жалуется одна из обитательниц переулка.

«РВК-Липецк» обследовал утечку у дома № 15 по переулку Верещагина и обнаружил, что порыв произошел на частной врезке. Следовательно устранить утечку должен собственник сетей. Но он отказался подписывать акт-предписание об устранении порыва.

«Документ был составлен в одностороннем порядке. В ближайшее время собственнику будет выписан акт о необходимости ликвидации утечки в течение трех дней. Если работы не будут выполнены, водоканал будет вынужден ограничить водоснабжение по данному адресу», — сообщили в пресс-службе мэрии.
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Гость
вчера, 19:52
пересечение улицы Депутатской с улицей Индустриальной с марта месяца вода сочиться из под НОВОГО асфальта! Реакции НОЛЬ.
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Крымский
вчера, 18:49
Неделю назад звонила в едс подала заявку. По данному адресу. А воз и ныне там. И потом счета колоссальные *
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Саня
вчера, 18:32
Водоканал это ОПГ разговаривают с людьми аж сомим страшно
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омсквич
вчера, 17:57
А рвк и хорошо. Ведь за все протечки платят жильцы в виде одн
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Житель
вчера, 17:42
по Московской, как в сторону кладбища уже месяца два течет вода
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липчанка
вчера, 19:35
да она там каждое лето течет уже 3 год и ничего не делается
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Наталья
вчера, 17:36
Очередная отписка от РВК-Липецк» они сами не знают кто хозяин частной врезки. Никто не приезжал и не составлял акт об устранении порыва.
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Rokswell
вчера, 17:31
У железного рынка в 9 микрорайоне канализация течёт уже две недели и ни кому нет до этого дела.
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Думаю
вчера, 17:23
Это хорошо что течёт вода,значит её много у нас.
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Добрый чиновник
вчера, 16:45
А нам то что? Войдёт водичка в общедомовые нужды жителей Липецка, только и делов. Зря мы что ли постановления всякие проталкиваем.
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Валентина
вчера, 16:43
Шел 25-ый год стабильности, прорывов и рывков.
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