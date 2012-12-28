Еще одна авария на данковской трассе: столкнулись два «ВАЗа», один отбросило в грузовик
Военный суд вынес приговор липецкому подростку по обвинению в ряде особо тяжких преступлений
Происшествия
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42 минуты назад
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Гадюка укусила молодого человека в Данковском районе
Этот случай стал вторым с начала сезона в Липецкой области.
Как сообщила GOROD48 заведующая отделением Ольга Кривошеева, пациент находится в состоянии средней тяжести.
С начала сезона это второй случай нападения гадюки на человека. Первой жертвой змей стала дачница, которую 19 июня гадюка укусила во время работы на приусадебном участке в селе Горицы Добровского района.
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