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Происшествия
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48 минут назад
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Жительницу Липецка укусила гадюка
Женщина работала на даче, когда на нее напала змея.
По словам заведующей отделением Ольги Кривошеевой, пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни нет.
Это первый случай нападения змеи на человека с начала теплого сезона. Обычно за такой сезон в отделение острых отравлений поступает от пяти до восьми пациентов с укусами змей.
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