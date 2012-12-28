Жительницу Липецка укусила гадюка

Женщина работала на даче, когда на нее напала змея.



Сегодня в отделение острых отравлений БСМП №1 поступила пациентка с укусом змеи. Жительница Липецка рассказала врачам, что змея напала на нее в селе Горицы Добровского района, когда она работала на дачном участке. Гадюка укусила липчанку в руку.По словам заведующей отделением Ольги Кривошеевой, пациентка находится в удовлетворительном состоянии. Угрозы ее жизни нет.Это первый случай нападения змеи на человека с начала теплого сезона. Обычно за такой сезон в отделение острых отравлений поступает от пяти до восьми пациентов с укусами змей.