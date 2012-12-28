Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было

На выделенный губернатором миллиард рублей в Липецке реконструируются шесть объектов здравоохранения.

Серьезное обновление медицинских организаций происходит в Липецкой области. Благодаря миллиарду рублей, которые из бюджета области выделил губернатор Игорь Артамонов, кардинально изменятся 10 медицинских организаций, шесть из которых находятся в Липецке.В здании поликлиники №1 на улице Советский кипит работа. С улицы видно обновляемые новые фасад, и входные группы, а в здании строители сносят старую штукатурки и выставляют маяки под новую, практически закончили монтаж вентиляции. Из старого в поликлинике останутся только оконные блоки.— Проектом был предусмотрен демонтаж пластиковых панелей, потолка и напольной плитки. Но после первичного демонтажа выяснилось, что качество стен оставляет желать лучшего: местами слой штукатурки доходил до восьми сантиметров. Мы привлекли больше людей, только с двух этажей вместо 400 тонн вывезли 2 200 тонн строительных отходов. Сейчас выполнено 50 процентов стяжки, 30 процентов штукатурных работ, на 75 процентов готова вентиляция, на треть — системы водоснабжения, водоотведения и отопления, почти половина от электрики, — рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Сачков.По словам заведующей поликлиникой Елены Павлюкевич, проблем на начальном этапе хватало, но строители их преодолели. Она рассчитывает, что в начале сентября большая часть работ уже будет сделана, поэтому потерпеть осталось немного.— Наши посетители раньше жаловались на расположение гардероба в цоколе, теперь он будет на первом этаже. Здесь же разместится аптека для льготников. Появится зона комфортного ожидания с буфетом. Пространство также изменится — станет просторнее. Обновится информационная система: появятся большое табло, электронная очередь в отделения профилактики, диагностические и процедурные кабинеты. Отделение профилактики выносим в отдельное крыло со своей очередью. Центр принятия решений начнет работу в помещении бывшего актового зала, где наши сотрудники вместе с персоналом МФЦ помогут пациентам оформить необходимые документы и обучат людей с ограниченными возможностями пользоваться цифровой системой. Там же можно будет получить результаты всех анализов, записаться на повторный прием, получить направления к узким специалистам, в том числе к областным. Мы такой опыт уже внедряли, это было успешно. Мы расширяем инфекционный бокс и внедряем в нем электронную очередь. Сквозное движение по поликлиники полностью исключено. По оборудованию, в поликлинике останутся только маммограф, флюрограф и рентген- аппарат. Все остальное оборудование будет полностью новым. На ремонт и оборудование наша поликлиника получила 162 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, — рассказала Елена Павлюкевич.А вот общий бюджет на обновление поликлиники городской больницы №4 «Липецк-Мед» составил 447 миллионов рублей (288 миллионов рублей из губернаторского миллиарда — на капремонт внутренних пространств и 159 миллионов — из федерального и регионального бюджетов на фасад). Сейчас полным ходом ведутся демонтажные работы. Также строители выставили леса и начали размечать стены под монтаж нового фасада.— Фасад будет утепленным, влагозащитным, с алюминиевым сендвичем в бело-синих тонах. Низ закроем керамогранитом, — говорит начальник отдела материально-технического обеспечения больницы «Липецк-Мед» Валерий Захаренков.Внутреннее пространство трех корпусов поликлиники, а это около 10 тысяч квадратных метров в трех блоках, один из которых, как и раньше будет занимать детская поликлиника, полностью изменится. Здесь даже полы снимаются под основание, а перегородки сносятся подчистую.— Мы полностью меняем маршрутизацию. Отделение профилактики будет работать по принципу поликлиники в поликлинике, что позволит не совмещать потоки здоровых и больных посетителей. Вместе собраны терапия, хирургия, скомпоновано все будет логичнее и с учетом современных требований. Врачебные кабинеты кроме систем телефонии и подключения к интернету, оснастят кондиционерами и водонагревателями. В каждом отделения будет комната отдыха. Также заменим всю медицинскую мебель, иное оборудование будет обновляться постепенно. В детском корпусе начнет работу соляная пещера и сухой бассейн. Безусловно, это повысит привлекательность нашей поликлиники для новых сотрудников, а у нас уже за этот год 24 новых специалиста, пять из которых привлечены по губернаторской программе «1,5 миллиона» из других городов, — рассказал заведующий поликлиники Валерий Лихачев.В этих поликлиниках будет реализован проект «Доступная среда». Размещение кабинетов по этажам изменится с учетом того, что ими пользуются и маломобильные граждане. Например, в первой поликлинике для каждого этажа есть свой вход, а во взрослом корпусе поликлиники «Липецк-Мед» уже обновлены лифты, во время текущего капремонта новый лифт установят в детском корпусе.Еще один немаловажный момент, ни одна из поликлиник не перестала принимать пациентов: врачи «Липецк-Меда» переместились в бывший корпус роддома, а пациенты первой поликлиники за первичной медико-санитарной помощью приходят в здании детской поликлиники № 1 по улице Зегеля, 9а.Отметим, что губернаторское финансирование в Липецке также получили поликлиники № 2 и 4, городская больница № 3 «Свободный сокол», детские поликлиники № 1 и № 2 городской детской больницы. Все эти учреждения требуют капитального ремонта, а посещает их практически половина жителей Липецка.Масштабная модернизация предусматривает не только современный ремонт и укрепление материально-технической базы, но повышение уровня комфорта в соответствии с современными стандартами: светлые просторные коридоры и кабинеты, инфоматы для самозаписи, светодиодные экраны с информацией о времени работы врачей, зоны комфортного ожидания со стойками для подзарядки мобильных телефонов, игровые зоны для детей, а также зоны фуд-кортов с горячим чаем, кофе, соками, бутербродами и выпечкой.Масштабная модернизация поликлиник и больниц решает главную задачу, цель которой — обеспечить наиболее качественное и комфортное лечение жителей региона.