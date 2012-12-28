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сегодня, 09:41
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Такого в этих поликлиниках Липецка еще не было

На выделенный губернатором миллиард рублей в Липецке реконструируются шесть объектов  здравоохранения.

Серьезное обновление медицинских организаций происходит в Липецкой области. Благодаря миллиарду рублей, которые из бюджета области выделил губернатор Игорь Артамонов, кардинально изменятся 10 медицинских организаций, шесть из которых находятся в Липецке. 

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В здании поликлиники №1 на улице Советский кипит работа. С улицы видно обновляемые новые фасад, и входные группы, а в здании строители сносят старую штукатурки и выставляют маяки под новую, практически закончили монтаж вентиляции. Из старого в поликлинике останутся только оконные блоки. 

— Проектом был предусмотрен демонтаж пластиковых панелей, потолка и напольной плитки. Но после первичного демонтажа выяснилось, что качество стен оставляет желать лучшего: местами слой штукатурки доходил до восьми сантиметров. Мы привлекли больше людей, только с двух этажей вместо 400 тонн вывезли 2 200 тонн строительных отходов. Сейчас выполнено 50 процентов стяжки, 30 процентов штукатурных работ, на 75 процентов готова вентиляция, на треть — системы водоснабжения, водоотведения и отопления, почти половина от электрики, — рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Сачков.

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По словам заведующей поликлиникой Елены Павлюкевич, проблем на начальном этапе хватало, но строители их преодолели. Она рассчитывает, что в начале сентября большая часть работ уже будет сделана, поэтому потерпеть осталось немного. 

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— Наши посетители раньше жаловались на расположение гардероба в цоколе, теперь он будет на первом этаже. Здесь же разместится аптека для льготников. Появится зона комфортного ожидания с буфетом.  Пространство также изменится — станет просторнее. Обновится информационная система: появятся большое табло, электронная очередь в отделения профилактики, диагностические и процедурные кабинеты. Отделение профилактики выносим в отдельное крыло со своей очередью. Центр принятия решений начнет работу в помещении бывшего актового зала, где наши сотрудники вместе с персоналом МФЦ помогут пациентам оформить необходимые документы и обучат людей с ограниченными возможностями пользоваться цифровой системой. Там же можно будет получить результаты всех анализов, записаться на повторный прием, получить направления к узким специалистам, в том числе к областным. Мы такой опыт уже внедряли, это было успешно. Мы расширяем инфекционный бокс и внедряем в нем электронную очередь. Сквозное движение по поликлиники полностью исключено. По оборудованию, в поликлинике останутся только маммограф, флюрограф и рентген- аппарат. Все остальное оборудование будет полностью новым. На ремонт и оборудование наша поликлиника получила 162 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов, — рассказала Елена Павлюкевич.

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А вот общий бюджет на обновление поликлиники городской больницы №4 «Липецк-Мед» составил 447 миллионов рублей (288 миллионов рублей из губернаторского миллиарда — на капремонт внутренних пространств и 159 миллионов — из федерального и регионального бюджетов на фасад). Сейчас полным ходом ведутся демонтажные работы. Также строители выставили леса и начали размечать стены под монтаж нового фасада.

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— Фасад будет утепленным, влагозащитным,  с алюминиевым сендвичем в бело-синих тонах. Низ закроем керамогранитом, — говорит начальник отдела материально-технического обеспечения больницы «Липецк-Мед» Валерий Захаренков.

Внутреннее пространство трех корпусов поликлиники, а это около 10 тысяч квадратных метров в трех блоках, один из которых, как и раньше будет занимать детская поликлиника, полностью изменится. Здесь даже полы снимаются под основание, а перегородки сносятся подчистую. 

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— Мы полностью меняем маршрутизацию. Отделение профилактики будет работать по принципу поликлиники в поликлинике, что позволит не совмещать потоки здоровых и больных посетителей. Вместе собраны терапия, хирургия, скомпоновано все будет логичнее и с учетом современных требований. Врачебные кабинеты кроме систем телефонии и подключения к интернету, оснастят  кондиционерами и водонагревателями. В каждом отделения будет комната отдыха. Также заменим всю медицинскую мебель, иное оборудование будет обновляться постепенно. В детском корпусе начнет работу соляная пещера и сухой бассейн. Безусловно, это повысит привлекательность нашей поликлиники для новых сотрудников, а у нас уже за этот год 24 новых специалиста, пять из которых привлечены по губернаторской программе «1,5 миллиона» из других городов, — рассказал заведующий поликлиники Валерий Лихачев.

В этих поликлиниках будет реализован проект «Доступная среда». Размещение кабинетов по этажам изменится с учетом того, что ими пользуются и маломобильные граждане. Например, в первой поликлинике для каждого этажа есть свой вход, а во взрослом корпусе поликлиники «Липецк-Мед» уже обновлены лифты, во время текущего капремонта новый лифт установят в детском корпусе. 

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Еще один немаловажный момент, ни одна из поликлиник не перестала принимать пациентов: врачи «Липецк-Меда» переместились в бывший корпус роддома, а пациенты первой поликлиники за первичной медико-санитарной помощью приходят в здании детской поликлиники № 1 по улице Зегеля, 9а.

Отметим, что губернаторское финансирование в Липецке также получили поликлиники № 2 и 4, городская больница № 3 «Свободный сокол», детские поликлиники № 1 и № 2 городской детской больницы. Все эти учреждения требуют капитального ремонта, а посещает их практически половина жителей Липецка. 

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Масштабная модернизация предусматривает не только современный ремонт и укрепление материально-технической базы, но повышение уровня комфорта в соответствии с современными стандартами: светлые просторные коридоры и кабинеты, инфоматы для самозаписи, светодиодные экраны с информацией о времени работы врачей, зоны комфортного ожидания со стойками для подзарядки мобильных телефонов, игровые зоны для детей, а также зоны фуд-кортов с горячим чаем, кофе, соками, бутербродами и выпечкой. 

Масштабная модернизация поликлиник и больниц решает главную задачу, цель которой — обеспечить наиболее качественное и комфортное лечение жителей региона.
здравоохранение
поликлиника
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Комментарии (20)

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Ирина
1 минуту назад
В Донском бы ремонт закончили а то начали и бросили)))
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Лариса
5 минут назад
Забавно)) Осталось врачей нормальных набрать в штат
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Нач. Мед
7 минут назад
Спокойно, товарищи. Будут врачи, будут. Правда они мигранты, и не очень хорошо говорят по русски. Но лечат они хорошо
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дилетант
11 минут назад
миллиард на ремонт объектов здравоохранения был в областном бюджете на 2024 год ? если да то при чем здесь губернатор ? если деньги сверхплановые то кто и для чего их выделил ?
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Позитив
3 минуты назад
Региональным бюджетом распоряжается, как раз, губернатор!!! Он решает первоочередность затрат!!! И, естественно, бюджет принимается до наступления очередного календарного года, таким образом, губернатор и заложил эти деньги в бюджет 2024 года.
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Элиот
4 минуты назад
Скоро "выборы", надо понимать. Реклама пошла.
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?
12 минут назад
Это наверно хорошо. Лечили бы еще и людям помогали здоровье восстановить Знаний 000000 и без 1
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Бабка Первая)
25 минут назад
Когда из дома можно будет получать консультацию узких специалистов своей поликлиники? Платно, разумеется. Давно же обещают, да воз и ныне там...
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Позитив
2 минуты назад
Вы хотите, чтоб Вам диагноз устанавливали дистанционно - без анализов, осмотра??? Тогда Вам интернет в помощь, сами себе и установите и лечение назначите!!!
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Бабка Первая)
31 минуту назад
Сендвич - как в 60-е вернулась.
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Дед Митяй
33 минуты назад
Почитаешь- не жизнь, а красота! Нас теперь вылечат! А на практике- приходишь и нет записи к врачам. К неврологу через терапевта, который даст лист на подпись у зав. отделения! Не сто ли кругов ада?! К хирургу нет талонов, к эндокринологу нет. Руку после перелома размять- ждать 2 недели кабинет физиотерапии, за это время она сама разомнется. Как врачи смотрят- отдельная песня. Или это не мое- иди к другому, или сидя в телефоне. Единицы, кто работает от души. И их понять можно, з. п. тут и в Москве не сопоставимы.
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Позитив
7 минут назад
Как ремонт должен влиять на запись к врачам??? Вам про Ерему, а Вы про Фому!!!
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Он чо
35 минут назад
Из своего кармана выделил?
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Житель
36 минут назад
А лечить когда начнете?
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