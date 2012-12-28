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Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
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сегодня, 13:19

Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»

Программа «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». 

Общаясь с бойцами, Владимир Путин озвучил формулу жизни. «Что касается целей жизни, это сложный такой вопрос. Здесь много разных формул. Одна из них такая: жить надо ради того, ради чего можно умереть», — сказал глава государства. Эти слова фронтовики встретили аплодисментами, сообщает kremlin.ru.

Программа «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Цель проекта —  подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. На первый поток обучения отобрали 83 человека. К занятиям они приступили в конце мая.

«Идея организовать эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов — участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят. Причём там ребята были и с тяжёлыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, — рассказал президент. — Когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть ещё и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях».

Владимир Путин подчеркнул, что в России всегда были люди, готовые защищать Отечество и приумножать. Именно на них страна и держится, укрепляется, проходя через разные испытания. Президент подчеркнул, что программа «Время героев» очень важна.

«К сожалению, бывают случаи, когда люди теряются после известных событий и известного служения стране, — отметил Владимир Путин. — Программа «Время героев» рассчитана на тех людей, которые хотят, готовы, имеют какую-то подготовку уже базовую (образование высшее, ещё что-то) и, главное, амбиции претендовать на карьерный рост в самом хорошем смысле этого слова».

Участники программы «Время героев» поблагодарили президента за уникальную возможность получить новые знания, поделились впечатлениями от первых недель обучения и своими планами.

Участник программы Юрий Абаев: «Мы обучаемся у очень опытных спикеров, таких как Сергей Собянин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Максим Орешкин, перечислять можно много. Каждый нам даёт знания исходя из своего личного опыта. Не просто так, какие-то сухие термины, а именно приводят жизненные примеры из своего опыта управления. Это на самом деле остаётся в голове, это очень важно. Я на 100 процентов уверен, что этой командой, которой мы сейчас на данный момент обучаемся, как ледокол ломает лёд перед собой, иногда грамотно обходя торосы, мы будем достигать наших целей и наших общих целей. Поэтому мы не подведём».

Участница программы Дарья Светяш: «Я военный врач, кадровый офицер. Родом из маленького городка в Ставропольском крае. Сегодня в этом зале так много героев, достойных людей, что на самом деле до сих пор не верится, что я смогла оказаться на этой программе и быть среди них. Хочется выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович, за такую потрясающую возможность поучаствовать в данной программе, получить новые знания, коммуникации, что, вне всякого сомнения, скажется положительно и эффективно на нашей работе как в военной сфере, так и в гражданской».

Участник программы Евгений Первышов: «Могу с уверенностью сказать, что с каждым из здесь присутствующих я бы с удовольствием поработал в команде, может быть, со всеми поработал в команде именно на государственной службе, потому что я уверен, что эти ребята не подвели страну на фронте, они не подведут её и в гражданской жизни».

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