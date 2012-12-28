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Общество
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сегодня, 13:19
Владимир Путин встретился с участниками программы «Время героев»
Программа «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».
Программа «Время героев» реализуется по поручению Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Цель проекта — подготовка высококвалифицированных управленцев из числа участников и ветеранов СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти. На первый поток обучения отобрали 83 человека. К занятиям они приступили в конце мая.
«Идея организовать эту подготовку людей, которые принимают участие в специальной военной операции, родилась у меня, когда я встречался со студентами вузов — участниками специальной военной операции в Петербурге. Сидел напротив них, слушал, что и как они говорят. Причём там ребята были и с тяжёлыми ранениями, но все с таким позитивным настроем, все с таким в самом хорошем смысле этого слова задором, — рассказал президент. — Когда я смотрел на ваших боевых товарищей, разговаривал с ними, в голову пришла самая простая мысль: если не на таких людей, как эти, опираться, то на кого? Ясно, что у нас страна большая и людей много, и талантливых очень много. Но среди всех, кто есть, среди талантливых есть ещё и такие, которые не жалеют своей жизни, здоровья и служат Родине в самых опасных условиях».
Владимир Путин подчеркнул, что в России всегда были люди, готовые защищать Отечество и приумножать. Именно на них страна и держится, укрепляется, проходя через разные испытания. Президент подчеркнул, что программа «Время героев» очень важна.
«К сожалению, бывают случаи, когда люди теряются после известных событий и известного служения стране, — отметил Владимир Путин. — Программа «Время героев» рассчитана на тех людей, которые хотят, готовы, имеют какую-то подготовку уже базовую (образование высшее, ещё что-то) и, главное, амбиции претендовать на карьерный рост в самом хорошем смысле этого слова».
Участники программы «Время героев» поблагодарили президента за уникальную возможность получить новые знания, поделились впечатлениями от первых недель обучения и своими планами.
Участник программы Юрий Абаев: «Мы обучаемся у очень опытных спикеров, таких как Сергей Собянин, Сергей Лавров, Дмитрий Медведев, Максим Орешкин, перечислять можно много. Каждый нам даёт знания исходя из своего личного опыта. Не просто так, какие-то сухие термины, а именно приводят жизненные примеры из своего опыта управления. Это на самом деле остаётся в голове, это очень важно. Я на 100 процентов уверен, что этой командой, которой мы сейчас на данный момент обучаемся, как ледокол ломает лёд перед собой, иногда грамотно обходя торосы, мы будем достигать наших целей и наших общих целей. Поэтому мы не подведём».
Участница программы Дарья Светяш: «Я военный врач, кадровый офицер. Родом из маленького городка в Ставропольском крае. Сегодня в этом зале так много героев, достойных людей, что на самом деле до сих пор не верится, что я смогла оказаться на этой программе и быть среди них. Хочется выразить благодарность Вам, Владимир Владимирович, за такую потрясающую возможность поучаствовать в данной программе, получить новые знания, коммуникации, что, вне всякого сомнения, скажется положительно и эффективно на нашей работе как в военной сфере, так и в гражданской».
Участник программы Евгений Первышов: «Могу с уверенностью сказать, что с каждым из здесь присутствующих я бы с удовольствием поработал в команде, может быть, со всеми поработал в команде именно на государственной службе, потому что я уверен, что эти ребята не подвели страну на фронте, они не подведут её и в гражданской жизни».