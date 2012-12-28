Стрелок со Стаханова задержан

Сегодня ночью у дома №56 на улице Стаханова, силовики задержали мужчину, который после драки открыл устроил пальбу из травматического пистолета в человека, с которым накануне подрался.
Жильцы дома №56 были разбужены от криков: «Стоять!» и «Не бейте, прошу вас, у меня рука болит!». Так силовики задержали мужчину, который накануне во дворе этого же дома на Стаханова
во время драки с другим человеком выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета и скрылся на белом «Мерседесе».
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