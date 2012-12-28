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Спорт
Воспитанницу липецкой борьбы допустили к Олимпийским Играм в нейтральном статусе
Спорт
В пожаре на улице Хорошавина погиб мужчина
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На полутора десятках улиц Липецка отключат холодную воду
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Стрелок со Стаханова задержан
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1325
сегодня, 08:21
4

Стрелок со Стаханова задержан

Сегодня ночью у дома №56 на улице Стаханова, силовики задержали мужчину, который после драки открыл устроил пальбу из травматического пистолета в человека, с которым накануне подрался.

Жильцы дома №56 были разбужены от криков: «Стоять!» и «Не бейте, прошу вас, у меня рука болит!». Так силовики задержали мужчину, который накануне во дворе этого же дома на Стаханова во время драки с другим человеком выстрелил в него несколько раз из травматического пистолета и скрылся на белом «Мерседесе».
стрельба
драка
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Эхо
35 минут назад
Но вообще-то, как по видео, здоровяк бьёт первый.
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Житель
49 минут назад
Оперативно! Молодцы!
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да уж
сегодня, 08:32
Короче"дядя прости,я больше так не буду")))
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Липчанин
сегодня, 08:30
Поздно пить боржоми! За бегство и не заявление об использовании травмата лишать таких пожизненно возможности их приобретения. В дополнение к уголовке за драку и нанесения тяжких..
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