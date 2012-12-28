Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом

Представляем вам культурную программу уикенда.





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Суббота, 15 июня, пройдёт без существенных осадков, а в воскресенье опять вернутся кратковременные дожди, местами – с грозами.









16 июня с 10:00 о до конца ремонта расстанутся с удобствами на улицах 9 мая, 28; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 21 стр. 1, 19, 23, 25; Дундича, 3, 29, 29а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 22, 37, 46; Металлургов, 2/1, 2/2, 2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22; Лесной, 1, 3; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22б, 22а, 22в, 22г; Фанерной, 2, 4, 5, 5 стр. 4; Фестивальной 1, 10, 10а, вл. 10а, вл 10б корп. 13, 14, 15, 16а, 18, 18а.









В промежутке с 8:00 до 18:00 переживут отключение на срок до 3-х часов жители улиц 9-й микрорайон, Адмирала Лазарева, Адмирала Макарова, Васильковой, Земляничной, Космонавтов, Леваневского, Островского, Парковой, Прокатной, Ромашковой, Суворова, площади Металлургов, проспекта Мира.













На воскресенье отключений электричества не запланировано.



Погода наконец-то позволила возобновить познавательные прогулки по Липецку. В субботу, 15 июня, можно прогуляться по Театральной площади и улице Фрунзе в сопровождении профессионального гида и узнать много нового о прошлом родного города. Продолжительность экскурсии 1 час.









Походный дворец первого императора - почти оригинал и точка сбора



225 день рождения «солнца русской поэзии» в Липецке продолжают праздновать и спустя десять дней. 15 июля в 15:00 «Пушкинский бал» состоится в сквере возле Центральной городской библиотеки им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).















Фото vk.com/cgb_liplib48







В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в субботу будут петь песни.





15 июня в 13:30 Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) приглашает в детский развлекательный городок. Юных посетителей и сопровождающих лиц ждет занимательные рассказы об ушастиках, черепахах, оливковых агути, хорьках, ёжиках и даже барашках (0+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных покажет лишь один спектакль. 15 июня в 18:00 зрители увидят комедию по пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева» «Мужской стриптиз» (18+).









В центре внимания - пятеро сталеваров, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачника: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.

Липецкий государственный академический театр драма им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) тоже порадует лишь одним спектаклем, но – в воскресенье. 16 июня в 18:00 спектакль История с м…», по мотивам «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова (12+).















15 июня с 17:30 до 19:00 пройдут показа мультфильмов «Три кота», «Царевны», «Отель у Овечек» и «Лекс и Плу» (все – 0+).















Кадр из мультика "Отель у овечек"







Сериал под открытым небом

Продолжатся кинопоказы на свежем воздухе и на Липецком городище. 15 июня в 20:00 зрителям продемонстрируют 6 серий почти нового сериала «Политех». Россия, 2013. Режиссёр Алексей Зотов (18+).





Школьник Глеб мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учёбой. Так он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Правда, планы меняются, когда в колледж приходит директриса из столицы. Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.







В ролях: Александр Новиков, Анна Глаубэ, Ян Цапник, Эвелина Блёданс.









Кадр из сериала







16 июня в 20:00 на огромном экране покажут фильм «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна». США, 2023. Приключения. Семейный. Режиссёры Райан Беллгардт, Крис Хойт (12+).









В ролях: Софи Проктор, Майлс Каррин-Мур, ЛаРонн Марзетт, Раджзаи Мур.





















