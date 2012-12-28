А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
А знаете ли вы, что мороженое в Липецке производили на складах стратегического резерва страны?
Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Общество
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сегодня, 09:00
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Выходные в Липецке: мощный кавер от группы «Экспромт», в гости к кроликам, кино и сериалы под открытым небом
Представляем вам культурную программу уикенда.
В прошлой субботнем выпуске мы уже начали радовать липчан на выходных музыкой в исполнении местных артистов.
Сегодня эстафету подхватывает одна из старейших местных музыкальных групп «Экспромт», берущая начало с 1979 года. Состав коллектива неоднократно менялся, сейчас он переживает второе (на самом деле пятое или десятое) рождение.
Предлагаем вам оценить мастерство исполнения кавера на легендарную песни «битлов» «Come Together. Даже «ливурпульская четвёрка» не могла похвастаться вокалистом и одновременно – ударником. А в липецкой версии эти два редко сочетаемых качества соединил Дмитрий Матвеев. На сцене так же руководитель и идейный вдохновитель группы Николай Колпаков (бас-гитара), Игорь Высоцкий (гитара) и специально приглашённый Александр Басов (Крым, гитара-соло). Снял и смонтировал видео, профессионально обработал звук Павел Балматов.
Публикуется с разрешения руководителей группы. Приятного прослушивания и просмотра!
В субботу сухо, в воскресенье дожди
Температура воздуха в Липецке в первый выходной день составит 25-27 градусов, а дням позже чуть поднимется – до 26-28 градусов.
Суббота, 15 июня, пройдёт без существенных осадков, а в воскресенье опять вернутся кратковременные дожди, местами – с грозами.
Отключение воды
15 июня с 10:00 до окончания ремонтных работ отключат электричество в домах на улицах 6-й Гвардейской дивизии, 24; Богдана Хмельницкого, 2, 2а,3, 3б, 4, 6, 8, 10; Краснознаменной, 13, 15, 21; Молодежной, 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 10; Папина, 17, 17а, 19б; Шаталовой, 8, 10.
16 июня с 10:00 о до конца ремонта расстанутся с удобствами на улицах 9 мая, 28; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 21, 21 стр. 1, 19, 23, 25; Дундича, 3, 29, 29а; Комсомольской, 22; Котовского, 19, 22, 37, 46; Металлургов, 2/1, 2/2, 2, 2/3, 2/4, 3, вл. 8, 22; Лесной, 1, 3; Рабочей, 8, 8а, 8б, 22, 22б, 22а, 22в, 22г; Фанерной, 2, 4, 5, 5 стр. 4; Фестивальной 1, 10, 10а, вл. 10а, вл 10б корп. 13, 14, 15, 16а, 18, 18а.
В это же время трудности испытают жители частного сектора на улицах Гастелло, Котовского, Комсомольской, Кооперативной. Солидарности, Школьной. Переулка Кочубея.
Отключение света
В субботу с 9:00 до 19:00 обесточат улицы Авиационную, Загородную, Левобережную, Лутова, Московскую, С.Разина, Циолковского, Чернозёмную, переулок Рылеева.
В промежутке с 8:00 до 18:00 переживут отключение на срок до 3-х часов жители улиц 9-й микрорайон, Адмирала Лазарева, Адмирала Макарова, Васильковой, Земляничной, Космонавтов, Леваневского, Островского, Парковой, Прокатной, Ромашковой, Суворова, площади Металлургов, проспекта Мира.
На воскресенье отключений электричества не запланировано.
Экскурсия по Липецку (6+)
Погода наконец-то позволила возобновить познавательные прогулки по Липецку. В субботу, 15 июня, можно прогуляться по Театральной площади и улице Фрунзе в сопровождении профессионального гида и узнать много нового о прошлом родного города. Продолжительность экскурсии 1 час.
Походный дворец первого императора - почти оригинал и точка сбора
Процессия отправится в путь в 11:00 от путевого домика Петра I в Липецке. Стоимость участия – 100 рублей.
Пушкинский бал
225 день рождения «солнца русской поэзии» в Липецке продолжают праздновать и спустя десять дней. 15 июля в 15:00 «Пушкинский бал» состоится в сквере возле Центральной городской библиотеки им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3).
Фото vk.com/cgb_liplib48
Концерт в библиотеке
В Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2) в субботу будут петь песни.
Фото /vk.com/olimpia048
В гости к кроликам
15 июня в 13:30 Липецкий зоопарк (ул. К.Маркса, вл. 9) приглашает в детский развлекательный городок. Юных посетителей и сопровождающих лиц ждет занимательные рассказы об ушастиках, черепахах, оливковых агути, хорьках, ёжиках и даже барашках (0+).
Стриптиз
Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) на выходных покажет лишь один спектакль. 15 июня в 18:00 зрители увидят комедию по пьесе липецкого автора Бориса Бужора (Медведева» «Мужской стриптиз» (18+).
В центре внимания - пятеро сталеваров, потерявших работу и поставивших на себе клеймо неудачника: когда-то они были лучшими друзьями, а теперь грызутся друг с другом из-за вакансии в бюро занятости. Но! Реклама мужского стриптиза, попавшаяся на глаза одному из друзей, переворачивает их жизнь. Молодые мужчины хватаются за нелепую затею сделать собственное стрип - шоу.
В духе «Ревизора»
Липецкий государственный академический театр драма им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) тоже порадует лишь одним спектаклем, но – в воскресенье. 16 июня в 18:00 спектакль История с м…», по мотивам «Провинциальных анекдотов» А.Вампилова (12+).
Мультики у «Звездного»
Открытая вчера площадка для просмотра кино и мультфильмов на большом экране под открытым небом возле дворца спорта «Звездный» (ул. Терешковой, 13) продолжит радовать липчан.
15 июня с 17:30 до 19:00 пройдут показа мультфильмов «Три кота», «Царевны», «Отель у Овечек» и «Лекс и Плу» (все – 0+).
Кадр из мультика "Отель у овечек"
Сериал под открытым небом
Продолжатся кинопоказы на свежем воздухе и на Липецком городище. 15 июня в 20:00 зрителям продемонстрируют 6 серий почти нового сериала «Политех». Россия, 2013. Режиссёр Алексей Зотов (18+).
Школьник Глеб мечтает попасть в состав популярной киберспортивной команды. Ради этого он бросает школу и переводится в третьесортный колледж, где никто не занят учёбой. Так он хочет решить сразу две проблемы: получить «корочку» для родителей и найти время для тренировок. Правда, планы меняются, когда в колледж приходит директриса из столицы. Чтобы перезапустить карьеру и вернуться в Москву, амбициозная айтишница хочет внести сомнительное заведение в образовательный топ страны. Рейтинг на «Кинопоиске» - 7,3.
В ролях: Александр Новиков, Анна Глаубэ, Ян Цапник, Эвелина Блёданс.
Кадр из сериала
16 июня в 20:00 на огромном экране покажут фильм «Питомец Юрского периода. Утраченная тайна». США, 2023. Приключения. Семейный. Режиссёры Райан Беллгардт, Крис Хойт (12+).
В ролях: Софи Проктор, Майлс Каррин-Мур, ЛаРонн Марзетт, Раджзаи Мур.
Парки
Расписание гуляний в парках и на общественных пространствах вы можете видеть на графике ниже от МАУК «Культурные пространства Липецка».
Дорогие липчане! Желаем вам приятных и насыщенных выходных. С помощью нашей рубрике вы можете сделать их ещё более яркими, посетив любое из выбранных событий. Это не единственный повод и на выходных не забывать о GOROD48. Мы работаем 24/7, поэтому у нас вы всегда можете узнавать самые свежие новости региона и страны и не снимете ни на день руку с пульса событий. Ждём вас снова и снова.
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